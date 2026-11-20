Appropriazione indebita Concessionaria riminese, venditore intascava i soldi dei clienti: condannato a 2 anni

Il 48enne si era appropriato di oltre 26mila euro tra marzo e agosto 2023. Dovrà risarcire l'azienda con oltre 44mila euro

Si appropriava dei soldi consegnati dai clienti per acquistare le auto, trattenendo anticipi, saldi e depositi cauzionali. Un ex venditore di 48 anni di una nota concessionaria riminese è stato condannato a 2 anni di reclusione e 2.100 euro di multa per appropriazione indebita.

I fatti risalgono al periodo tra marzo e agosto 2023, quando l'uomo si sarebbe intascato complessivamente 26.075 euro. Il giudice ha disposto anche il pagamento di oltre 44mila euro di risarcimento alla concessionaria, oltre alle spese legali, e la revoca della sospensione condizionale di una precedente pena.

La concessionaria era rappresentata in giudizio dagli avvocati Alessandro Catrani e Francesca Lotti. “Io e la collega siamo ovviamente molto soddisfatti per l’esemplare condanna dell’imputato, una decisione che, a fronte della fiducia del datore di lavoro da egli violata reiteratamente, restituisce in maniera significativa ai nostri assistiti la giusta riparazione per le condotte illecite subite e patite”, le parole dell'avv. Catrani.