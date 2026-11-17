Coop 134, a rischio il futuro di 500 lavoratori: la Regione cerca una soluzione

La crisi della cooperativa sociale al centro di due interrogazioni di Fratelli d'Italia e Partito democratico. L'assessore Paglia: "Ora il tema centrale è salvaguardare il lavoro".

Circa 500 lavoratori coinvolti, di cui 200 nella provincia di Rimini, e un futuro occupazionale ancora tutto da definire. La crisi della Coop 134, cooperativa sociale che gestisce servizi di raccolta dei rifiuti, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, è arrivata in Regione con due interrogazioni presentate da Nicola Marcello di Fratelli d'Italia e dalle consigliere del Partito democratico Emma Petitti e Alice Parma.

La situazione si è aggravata a ottobre, quando la dirigenza ha comunicato ai sindacati le difficoltà economiche e finanziarie della società, prospettando la cessazione delle attività entro la fine del 2026 e avviando la procedura di composizione negoziata della crisi. Sullo sfondo c'è anche il contenzioso relativo al contratto applicato ai dipendenti: secondo i sindacati, per anni ai lavoratori sarebbe stato riconosciuto il contratto delle cooperative sociali anziché quello dell'igiene ambientale, con una differenza salariale stimata in circa 400 euro al mese. Diversi dipendenti hanno fatto ricorso e ottenuto sentenze favorevoli, con il conseguente obbligo per la cooperativa di riconoscere gli arretrati.

Proprio su questo punto si è concentrato l'intervento di Marcello, che ha evidenziato il rischio per chi, dopo aver ottenuto il riconoscimento dei propri diritti, potrebbe ora trovarsi senza lavoro e senza certezze sugli stipendi. "Il paradosso è evidente: dopo essersi dovuti rivolgere a un giudice per vedere riconosciuti i propri diritti, questi lavoratori rischiano ora di non ricevere quanto spetta loro e di perdere anche il posto di lavoro", ha osservato il consigliere, sollevando anche il problema del pagamento della mensilità corrente e della tredicesima. Petitti e Parma hanno invece richiamato il rapporto tra la cooperativa e i servizi di igiene ambientale affidati da Hera attraverso consorzi e una filiera di appalti e subappalti. La cooperativa avrebbe già manifestato la volontà di non proseguire queste attività, rendendo necessario capire chi potrà subentrare e a quali condizioni. Le due consigliere hanno chiesto un tavolo di confronto con azienda, sindacati e soggetti coinvolti per tutelare i livelli occupazionali e garantire la continuità dei servizi.

A rispondere è stato l'assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia, che ha ricostruito il percorso avviato dalla Regione alla fine del 2024. Il confronto ha portato, nel maggio 2026, alla firma di un preaccordo che diventerà definitivo dal primo gennaio 2027 e che prevede il pieno riconoscimento del trattamento salariale per tutti i lavoratori impiegati nei servizi di igiene ambientale all'interno delle cooperative.

"Quella di Coop 134 è una questione complessa, da cui sono partite le prime cause che hanno poi messo a repentaglio la tenuta dei conti aziendali. Ora il tema centrale è salvaguardare il lavoro", ha spiegato Paglia. L'assessore ha riferito di contatti frequenti con la Prefettura e ha annunciato un nuovo incontro, previsto per il 19 novembre, con il gestore, la cooperativa e le organizzazioni sindacali. La situazione presenta due fronti distinti. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, Paglia ha spiegato che il problema è stato risolto attraverso il trasferimento e l'assunzione del personale da parte di un altro soggetto, operazione già in corso. Rimane invece da definire il futuro degli addetti allo spazzamento: circa 140 persone per le quali il tavolo dovrà individuare una soluzione in tempi rapidi.

"Non abbiamo molto tempo per trovare una soluzione e in ballo c'è anche la continuità di un servizio fondamentale per il territorio", ha aggiunto l'assessore. Un altro nodo riguarda le garanzie per le eventuali nuove società subentranti, che non dovranno essere chiamate a rispondere dei debiti pregressi della Coop 134 legati al lavoro. Nella replica Marcello ha criticato i tempi dell'intervento regionale, giudicando tardivo l'avvio del confronto. "Il tavolo è stato attivato con molto ritardo e quando le persone stanno per rimanere per strada", ha affermato, parlando di un caso di ingiustizia sociale nei confronti dei dipendenti.

Petitti ha invece ringraziato Paglia per la risposta, sottolineando la necessità di un presidio regionale nelle situazioni di crisi aziendale. "È importante che la Regione continui con i propri tavoli a essere un presidio per queste aziende, per i Comuni interessati e per dare un futuro a queste famiglie", ha concluso.