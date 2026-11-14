Coop 134, Galli attacca Gnassi: "La sveglia doveva suonare prima"

Il coordinatore provinciale di Futuro Nazionale chiede di fare luce sugli appalti dal 2011 a oggi e sulle responsabilità delle amministrazioni

"La sveglia oggi la suona Gnassi, ma avrebbe dovuto farlo quando era lui sindaco". Bruno Galli, coordinatore provinciale di Futuro Nazionale Rimini, interviene sulla crisi della Coop 134 e chiama in causa le amministrazioni comunali che si sono succedute dal 2011 al 2026. La vicenda riguarda oltre 500 lavoratori, più di 200 dei quali nel Riminese. Dopo le dichiarazioni dell'europarlamentare Andrea Gnassi, che ha chiesto di accelerare e rivedere il sistema degli appalti, Galli invita a ricostruire quanto accaduto negli ultimi quindici anni. Nel suo intervento richiama anche le controversie retributive relative al periodo 2012-2020 e la sentenza della Cassazione numero 12279 del 2025. Tra i soggetti citati figurano Anthea, Hera e i consorzi coinvolti negli affidamenti. Galli chiede di verificare capitolati, contratti, ribassi, revisioni dei prezzi, segnalazioni sindacali e controlli effettuati.

Il coordinatore non sostiene che le gare fossero necessariamente sottostimate, ma ritiene necessario chiarire come siano stati costruiti gli appalti e quali verifiche siano state svolte nel tempo. "Non cerchiamo colpevoli a priori, ma nemmeno accettiamo che una crisi di queste dimensioni venga raccontata come un fulmine a ciel sereno", conclude Galli.