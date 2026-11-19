Tavolo di crisi Coop134, spiragli per la salvaguardia del lavoro. Ma sindacati vigilano: "Applicare contratto collettivo"

Dal tavolo è emersa la presenza di soggetti, sia cooperative che gruppi industriali, interessati a rilevare il personale e le commesse

Questa mattina in Prefettura a Rimini è stato organizzato il tavolo sulla crisi della Coop134. La vertenza, che riguarda circa 500 dipendenti tra operai ed impiegati, interessa più settori: igiene ambientale, verde, pulizie ed ambito educativo. Dal tavolo è emersa la presenza di soggetti, sia cooperative che gruppi industriali, interessati a rilevare il personale e le commesse gestite dalla Coop134, con l’impegno di avviare le procedure di cambio appalto in capo a Hera e Consorzio Sociale Romagnolo, che garantiranno continuità di servizi ed occupazione per tutti i lavoratori e le lavoratrici. Per i servizi legato all'igiene ambientale, Hera ha confermato dal 1° dicembre l’impegno a garantire la continuità del servizio, incluso il mantenimento occupazionale, attraverso l’affidamento dell’attività a soggetti con cui già intrattiene rapporti industriali. "Abbiamo chiesto che ai lavoratori sia applicato il Ccnl Servizi Ambientali, affinché percepiscano le stesse retribuzioni dei lavoratori diretti di Hera. Inoltre Csr ed Hera si sono impegnati a vigilare e garantire sul pagamento degli stipendi dei mesi di novembre e dicembre, comunicando si essere pronti a pagare direttamente i cedolini dei lavoratori, qualora Coop 134 non riesca a liquidare. Le organizzazioni sindacali hanno anche richiesto ad Hera e le altre committenze di farsi carico del mantenimento occupazionale, oltre che degli operai, anche degli impiegati della Coop 134", spiega la Cgil. In tema verde, pulizie e settore educativo, Coop134 cesserà tutte le commesse rimettendole al Consorzio Sociale Romagnolo al 30 novembre. È in corso una trattativa tra Csr e un soggetto imprenditoriale cooperativo non riminese, che dal 1° dicembre prenderebbe in carico - tramite affitto d’azienda - i rami non legati all’igiene ambientale, con applicazione dei Ccnl di riferimento. Si svilupperanno così due percorsi paralleli: uno con Hera e i soggetti subentranti a Coop 134 per i Servizi Ambientali; uno con Csr, Coop 134 e i nuovi gestori per i restanti ambiti. Il tavolo prefettizio rimarrà aperto durante la gestione della crisi e le parti imprenditoriali si sono impegnate a comunicare tempestivamente gli sviluppi sulle attività dei due percorsi.