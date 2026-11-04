Coriano, a Mulazzano arriva il mercato settimanale della domenica

Previsti otto posteggi nell'area del parcheggio tra via Bastioni e via Agello

L’Amministrazione ha approvato l’iter per l’istituzione del nuovo mercato settimanale nella frazione di Mulazzano. Il mercato troverà spazio nell'area del parcheggio pubblico tra via Bastioni e via Agello.

Non appena ottenute le adesioni degli ambulanti, il mercato avrà luogo tutte le domeniche. Sono previsti otto posteggi, di cui sei destinati alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari e due riservati ai produttori agricoli.

Con questo provvedimento prende forma il progetto avviato dall'Amministrazione comunale nei mesi scorsi per rafforzare i servizi di prossimità nelle frazioni e offrire ai residenti di Mulazzano, località collinare al confine con la Repubblica di San Marino, un nuovo punto di riferimento per gli acquisti e la vita della comunità.

Già nel mese di luglio il Consiglio comunale aveva approvato una modifica al regolamento del Canone Unico Patrimoniale, introducendo una riduzione del 50% del canone di occupazione del suolo pubblico per i mercati di nuova istituzione. L'agevolazione, prevista per i primi cinque anni e prorogabile per altri cinque, è stata pensata per incentivare la partecipazione degli operatori del commercio ambulante e favorire il consolidamento della nuova attività.

«Le frazioni rappresentano una parte fondamentale dell'identità e della vita del nostro territorio – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini –. Istituire un mercato domenicale a Mulazzano significa investire nella vitalità di questa comunità, offrendo ai residenti un nuovo servizio di prossimità e un'occasione per incontrarsi e vivere il proprio paese. Vogliamo che ogni frazione di Coriano continui a essere un luogo vivo, dove le persone possano trovare servizi, opportunità e occasioni di socialità. È un impegno che portiamo avanti con attenzione, nella convinzione che prendersi cura del territorio significhi prima di tutto prendersi cura delle comunità che lo abitano».

«Con l'approvazione del nuovo mercato domenicale di Mulazzano diamo concreta attuazione a un progetto avviato nei mesi scorsi, dopo un'attenta valutazione della sua fattibilità – dichiara Domenica Spinelli, vicesindaca, assessore alle Attività produttive ed economiche del Comune di Coriano e senatrice –. Le frazioni vivono e crescono se si creano opportunità e servizi capaci di rispondere alle esigenze di chi le abita. Il nuovo mercato vuole essere non soltanto un'occasione per fare acquisti vicino a casa, ma anche un momento di incontro e di vitalità per la comunità. L'auspicio è che i residenti accolgano e sostengano questa iniziativa, contribuendo a mantenerla viva attraverso i propri acquisti. Scegliere il mercato di Mulazzano significherà valorizzare il commercio di prossimità, favorire i prodotti a chilometro zero e sostenere l'economia del nostro territorio».

A seguito dell'approvazione saranno avviati gli adempimenti necessari per l'assegnazione dei posteggi e per la successiva attivazione del mercato.