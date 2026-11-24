Coriano espugna Cattolica, Bellaria cade in casa
Tigers Villa Verucchio, Lions Coriano, Compagnia dell’Albero al comando con 12 punti
I risultati e la classifica del giroen F del campionato DR2
SPORTING CLUB CATTOLICA – SAFETY CAR 62 – 85
18-15; 27-37; 37-55)
Cattolica: Clementi 2, Siboni, Perazzini 12, Morandi 5, Di Sciullo 5, Ferrari 7, Sabbatini 3, Simoncini Fuzzi 10, Siracusa 18, Bernardini. All. Cotignoli. Coriano: Vettori 8, Ramilli 14, Dellarosa 7, Ghiggini 3, Russu 17, Raffaelli 7, Bedetti 14,
Jovanovic 10, Botteghi, Malagrida, Lanzetti 3Mariotti 2. All. Middleton.
LIVIO NERI – COMPAGNIA DELL’ALBERO 52 – 74
(11-18; 27-34; 37-54)
Cesena: Matteucci 2, Amadori 4, Zampa, Papa 19, Locatelli 2, Scaccabarozzi 16, Ricci 1, Orioli,
Montanari 4, Ricci 4. All. Neri.
Ravenna: Valeriani 7, Siboni, Diasse, Kertusha 4, Polyeschuk 15, Pirazzini, Giroldi 2, Mularoni
12, Montaguti 2, Cavallari 10, Costantini 13, Pietrini 9. All. Senni.
BELLARIA BASKET – A.I.C.S. BASKET 60 – 61
(20-14; 36-34; 57-46)
Bellaria: Rossi 11, Innocenti 9, Morara 11, Del Turco 15, Donati 4, Guarnaccia, Lucchi, Shehi
3, Capucci 9, Torroni, Aruci, Berardi. All. Evangelisti.
Aics Forlì: Adamo 6, Perugini 2, Bosi 6, Gasperini 12, Giunchi, Godoli 5, Scozzoli 2, Servadei 8,
Squarcia, Quercioli 3, Ricci 2, Saragoni 15. All. Iarocci.
BASKET RICCIONE – BASKET 2000 80 – 70
(20-8; 44-30; 64-56)
Riccione: San Martini ne, Martini 18, Casadei Massari 14, Del Fabbro 14, Ka 7, Bacchini 7,
Maioli 14, Garavelli ne, Calegari 6. All. Brienza.
San Marino: Palmieri 12, Stefanelli, Ronci 7, Lettoli 18, Raschi 14, Riccardi 2, Valentini ne,
Fiorani 14, Cecchetti 3, Onofri ne, Cenni. All. Del Bianco.
VILLANOVA BK TIGERS – TIGERS BK 2014 66 – 63
(17-13; 29-29; 53-50)
Villa Verucchio: Deluca 2, Campidelli 6, Zannoni 23, Fabbri ne, Di Giacomo 7, Tamburini 9,
Ceccarelli 1, Bronzetti 4, Ardini ne, Mussoni 14, Cameli, Montemaggi ne. All. Ravello.
Tigers Forlì: Totaro 9, Bocchini 11, Coralli, Ruffilli 2, Goracci 2, Poni 9, Petrini, Mariani 6,
Gavelli 2, Zoboli 22. All. Valgimigli.
BASKET CLUB RUSSI – GRIFO BASKET IMOLA 1996 Rinviata
CLASSIFICA
Tigers Villa Verucchio, Lions Coriano, Compagnia dell’Albero RA 12; Riccione 10; Basket 2000
San Marino 8; Grifo Imola*, Tigers FO, Aics FO 6; Bellaria, Russi* 4; Livio Neri Cesena 2;
Cattolica 0.