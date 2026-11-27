Coriano, polemica sull’intitolazione della sala della biblioteca a Gianna Preda: "Occasione persa"

Coriano Futura contesta la scelta dell’amministrazione e propone di dedicare lo spazio alla Beata Elisabetta Renzi o a Vincenzo Santolini. Chiesti chiarimenti sui criteri adottati.

La nuova intitolazione della sala della Biblioteca comunale di Coriano a Gianna Preda, giornalista nota anche per la sua vicinanza al Movimento Sociale Italiano, apre una polemica politica. A sollevare dubbi è Coriano Futura, che definisce la decisione dell’amministrazione un’«occasione persa» per ricordare figure legate alla storia e alla cultura del territorio. Secondo il gruppo, la biblioteca è uno spazio dedicato alla conoscenza, all’educazione e alla crescita civile, e la scelta del nome avrebbe potuto rendere omaggio a una personalità più strettamente legata alla comunità. Tra le figure indicate c’è la Beata Elisabetta Renzi, fondatrice nel 1839 delle Maestre Pie dell’Addolorata proprio a Coriano, che dedicò la propria vita all’educazione e alla formazione delle giovani generazioni.

Coriano Futura ricorda anche Vincenzo Santolini, che nel corso della sua vita contribuì alla crescita culturale del territorio attraverso donazioni, ricerche e scritti, sostenendo concretamente la biblioteca e partecipando alla vita civica. «Non si tratta soltanto di attribuire un nome a una sala, ma di scegliere quali figure, valori e testimonianze della nostra storia valorizzare e trasmettere alle future generazioni», sottolinea il gruppo, che chiede al sindaco Ugolini e a Spinelli di chiarire i criteri alla base della decisione.

Nel comunicato, Coriano Futura si rivolge infine anche all’Anpi di Coriano, chiedendo una valutazione sull’intitolazione alla luce dei valori democratici e della memoria antifascista che caratterizzano la storia della comunità.