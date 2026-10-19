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Coriano, scomparso Gian Savino Chessa: ricerche in corso dopo l’allontanamento

L’uomo è scomparso il 10 ottobre dalla propria abitazione a Mulazzano di Coriano. Chiunque lo abbia visto è invitato a contattare i Carabinieri

A cura di Michela Alessi Redazione
19 ottobre 2026 17:26
Coriano, scomparso Gian Savino Chessa: ricerche in corso dopo l’allontanamento -
Coriano
Cronaca
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La Prefettura di Rimini rende noto che, dal 10 ottobre 2026, non si hanno notizie del signor Gian Savino Chessa, scomparso dalla propria abitazione nella località di Mulazzano, nel territorio comunale di Coriano.
L’appello è rivolto a chiunque possa averlo incontrato o disponga di informazioni utili a rintracciarlo. Anche una segnalazione potrebbe contribuire a fare chiarezza sulla scomparsa e aiutare nelle ricerche. Chiunque abbia informazioni o ritenga di aver visto Gian Savino Chessa è pregato di contattare la Stazione dei Carabinieri di Coriano, al numero 0541 657159. La collaborazione dei cittadini può rivelarsi importante per favorire il suo ritrovamento. Si invita pertanto a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine qualsiasi elemento utile.

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