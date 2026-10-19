Coriano, scomparso Gian Savino Chessa: ricerche in corso dopo l’allontanamento

L’uomo è scomparso il 10 ottobre dalla propria abitazione a Mulazzano di Coriano. Chiunque lo abbia visto è invitato a contattare i Carabinieri

A cura di Redazione 19 ottobre 2026 17:26

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