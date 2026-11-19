Coriano, torna la Fiera dell’Oliva: dieci frantoi presentano l’olio nuovo

Sabato 21 e domenica 22 novembre torna la manifestazione giunta alla 39ª edizione, tra degustazioni, prodotti tipici, visite guidate, musica e spettacoli per famiglie

Una raccolta di olive particolarmente abbondante e dieci frantoi pronti a presentare il nuovo olio extravergine. Coriano si prepara a celebrare uno dei suoi prodotti più rappresentativi con la 39ª edizione della Fiera dell’Oliva e dei Prodotti Autunnali, in programma sabato 21 e domenica 22 novembre. Due giornate dedicate ai sapori e alle tradizioni del territorio, con una mostra-mercato aperta dalle 8 alle 20, degustazioni, incontri con i produttori, iniziative culturali e appuntamenti per grandi e piccoli. L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato alle 11, alla presenza delle autorità locali. Protagonista della manifestazione sarà la Casa dell’Olio, dove i visitatori potranno conoscere e degustare le produzioni di dieci frantoi del territorio: Vasconi, Ripa & C., Bigucci, Podere la Torre, Sadafè, Pecci, Corazza, Lo Conte, Baffoni e Ca’ Foschino.

Casa dell’Olio, dieci produttori raccontano il nuovo extravergine

Curata dall’Associazione Frantoiani Oleari dell’Emilia-Romagna, la Casa dell’Olio sarà uno spazio dedicato alla cultura dell’olivicoltura e alla conoscenza dell’olio extravergine. Attraverso degustazioni guidate e momenti di incontro, i visitatori potranno scoprire profumi, caratteristiche e peculiarità delle diverse produzioni, approfondendo il percorso che porta dalla coltivazione degli ulivi alla lavorazione delle olive. La raccolta particolarmente abbondante di quest’anno rappresenta una buona notizia per le aziende agricole locali e un'occasione per valorizzare ulteriormente il lavoro dei frantoiani, custodi di competenze e tradizioni che caratterizzano l’identità del territorio. Accanto all’olio nuovo, la mostra-mercato ospiterà vino, tartufo, formaggi, prodotti tipici e artigianato. Non mancherà la proposta gastronomica della Pro Loco, al padiglione di piazza Don Minzoni, con stand aperti a pranzo e a cena. Nel menù i piatti della tradizione, dal baccalà alla corianese alla salsiccia con olive in padella, dalla zuppa frantoiana alla polenta, fino a strozzapreti e piadine farcite.

Una fiera nata nel 1987

La Fiera dell’Oliva nasce nel 1987 per volontà della Pro Loco di Coriano, con l’obiettivo di creare un appuntamento dedicato ai prodotti agricoli e autunnali in un periodo dell’anno, novembre, allora privo di manifestazioni analoghe. Nelle prime edizioni l’evento si svolgeva nella terza e quarta domenica del mese, seguendo il calendario della raccolta delle olive e della produzione dell’olio nuovo. Nel corso degli anni è cresciuto fino a diventare uno degli appuntamenti più radicati dell’entroterra riminese, capace di richiamare produttori, visitatori e famiglie. Riconosciuta come sagra tradizionale ai sensi della Legge regionale 12/2000, la manifestazione continua a celebrare i prodotti della stagione e il patrimonio agricolo che contribuisce alla storia e all’identità di Coriano. «La Fiera dell’Oliva rappresenta da quasi quarant’anni un appuntamento importante per la nostra comunità, perché racconta il legame profondo di Coriano con la terra e con le proprie tradizioni. Quest’anno abbiamo anche la soddisfazione di una raccolta particolarmente generosa, un risultato positivo per le nostre aziende agricole e per chi, con impegno e competenza, continua a investire nell’olivicoltura», dichiara il sindaco Gianluca Ugolini, che ringrazia la Pro Loco, i frantoiani, i produttori e i volontari impegnati nell’organizzazione. «La Fiera dell’Oliva è un’occasione per vivere Coriano attraverso le sue tradizioni, i sapori e le iniziative che accompagnano la manifestazione. La Casa dell’Olio, con i suoi dieci frantoi, rappresenta uno dei momenti più interessanti perché permette di conoscere da vicino le persone, il lavoro e le competenze che stanno dietro a un prodotto così importante per il nostro territorio», aggiunge Anna Pazzaglia, assessore alla Cultura, al Turismo e agli Eventi.

Il programma di sabato 21 novembre

Dalle 8 alle 20: apertura della mostra-mercato.

Ore 10: visita guidata gratuita del centro storico, a cura dei volontari della Pro Loco. Partenza da piazza Mazzini, con tappe alla chiesa di Santa Maria Assunta, al Castello Malatestiano e all’Antiquarium.

Ore 11: inaugurazione ufficiale con le autorità locali.

Ore 14: camminata gratuita Benessere nella Natura, percorso di circa 6 chilometri organizzato da Benessere Shiatsu Le Saline in Movimento. Ritrovo in piazza Don Minzoni e assaggio di crostini all’olio extravergine all’arrivo. Iscrizioni al 338 159 6464.

Ore 17: incontro con il docente e archeologo Daniele Sacco e presentazione del libro Rimini Città Ducale della Pentapoli, con approfondimento sul territorio e sulla campagna corianese. Appuntamento alla Biblioteca comunale Battarra, ingresso libero.

Dalle 21: cena al padiglione gastronomico di piazza Don Minzoni e concerto dei QLUEDO, a ingresso libero.

Domenica 22 novembre

Dalle 8 alle 20: apertura della mostra-mercato.

Dalle 14 alle 16.30: musica e ballo country con i Black Devils Country Dance.

Ore 16.30: Piccolo Circo Fellini, spettacolo dedicato a bambini e famiglie al Teatro CorTe, in via Garibaldi. Prenotazioni al 329 946 1660.

Dalle 18: aperitivo e cena al padiglione gastronomico di piazza Don Minzoni, accompagnati dal dj set di DJ STEFF.

Un fine settimana che unisce gastronomia, cultura e intrattenimento, nel segno dell’olio nuovo e delle tradizioni agricole che da quasi quarant’anni fanno della Fiera dell’Oliva un appuntamento identitario per Coriano e per l’entroterra riminese.