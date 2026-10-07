Coriano, tornano gli "Incontri con l’autore": 14 gli appuntamenti in biblioteca

Da sabato 17 ottobre a marzo 2027 la rassegna alla Battarra tra narrativa, storia, territorio e giovani autori. Ingresso libero

Libri, storie e incontri con gli autori tornano a riempire la Biblioteca comunale "Giovanni Antonio Battarra" di Coriano. Sabato 17 ottobre prende il via la nuova edizione di "Incontri con l’autore", rassegna che accompagnerà il pubblico fino a marzo 2027 con 14 appuntamenti a ingresso libero.

Il primo incontro è in programma alle 17 con Gabriella Guidi, che presenterà "Una vita maledetta", pubblicato da Transeuropa. Il romanzo, ispirato a fatti reali, racconta il viaggio di Alida, dalle montagne dell’Albania fino a Chicago. Per proteggere la propria famiglia la protagonista diventa una "Burrnesh", rinunciando alla propria identità di donna, e intraprende poi un percorso alla ricerca della libertà e della felicità. Domenica 25 ottobre, alle 21, sarà invece Lidia Laudani a portare in biblioteca "Un’altra vita. Sono Beatrice Pascal e questo è solo l’inizio", con un reading teatrale tratto dal libro. La storia affronta violenza, relazioni tossiche e stalking, concentrandosi però anche sulla possibilità di ricominciare.

Tra gli appuntamenti trovano spazio anche i giovani autori. Martedì 20 ottobre alle 17 Nicolò Tonelli presenterà "Pacific Rimini", fumetto ambientato nella città romagnola tra mostri giganti, vita quotidiana e richiami ai manga giapponesi. Martedì 24 novembre sarà invece la volta di Matilde Masi con "Cuore Blu", romanzo tra avventura e fantasia che accompagna il lettore tra mare, poesia e immaginazione. Il calendario proseguirà poi con Emiliano Procucci, Clara Piacentini, Daniele Sacco, Vittorio Brigliadori, Carla Bonvicini, Maria Giulia Fani, Raffaella Crociati, Gabriele Cicconetti, Antonella Dello Stritto e Grazia Buscaglia. Un programma che attraversa generi e temi diversi, dalla narrativa alla storia, passando per la memoria del territorio e le nuove proposte letterarie.

"Con questa nuova rassegna vogliamo continuare a rendere la Biblioteca Battarra un luogo vivo, aperto e capace di creare occasioni di incontro", sottolinea il sindaco Gianluca Ugolini. "Presentare un libro significa entrare in una storia, ma anche confrontarsi con chi l’ha scritta e con gli altri lettori". L’assessore alla Cultura Anna Pazzaglia sottolinea invece la varietà del programma, che mette insieme "autori e generazioni diverse, temi contemporanei, memoria e territorio", offrendo alla comunità nuove occasioni di confronto e condivisione. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si svolgeranno nella Sala "Gianna Preda" della Biblioteca comunale "Giovanni Antonio Battarra" di Coriano.