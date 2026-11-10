Coriano, voucher fino a 250 euro per lo sport dei giovani: domande entro il 4 dicembre

Il Comune mette a disposizione fino a 25 contributi da 200 euro per sostenere le famiglie con ISEE fino a 20mila euro

L’amministrazione Comunale rinnova anche per la stagione sportiva 2026/2027 il proprio impegno a sostegno dello sport giovanile, attraverso l'erogazione di voucher destinati alle famiglie che incontrano maggiori difficoltà economiche nell'affrontare i costi dell'attività motoria e sportiva dei propri figli.

Il bando prevede l'assegnazione di un massimo di 25 voucher del valore di 200 euro ciascuno. Qualora il numero delle domande ammesse fosse inferiore a 25, il contributo potrà essere rideterminato fino a un massimo di 250 euro per ciascun beneficiario. La misura è rivolta alle famiglie residenti nel Comune di Coriano con un ISEE ordinario non superiore a 20.000 euro, con figli appartenenti a nuclei familiari con due o più figli oppure in condizioni di disabilità, obesità o sovrappeso. Non potranno accedere al contributo coloro che abbiano già beneficiato del voucher regionale emanato dalla Regione Emilia-Romagna per la medesima finalità.

Gianluca Ugolini, Sindaco di Coriano: «Crediamo fortemente nel valore dello sport e per questo continuiamo a investire nelle strutture sportive delle tre principali aree del nostro territorio, con l’obiettivo di renderle sempre più accessibili e fruibili dalla comunità. Lo sport rappresenta una risorsa fondamentale, soprattutto per i più giovani, non soltanto per i benefici legati alla salute e al movimento, ma anche per il suo valore educativo, sociale e psicologico. Il nostro impegno è creare le condizioni affinché sempre più ragazzi possano praticare attività sportiva e vivere esperienze importanti per la loro crescita».

Anna Pecci, Assessore allo Sport: «Dal 2023 abbiamo scelto di investire concretamente in questa misura, erogando voucher ogni anno e ampliando progressivamente l’importo e/o il numero delle famiglie che possono beneficiarne. Crediamo che lo sport debba essere un'opportunità accessibile a tutti i ragazzi, non un'attività alla quale dover rinunciare per ragioni economiche. Quest'anno abbiamo voluto compiere un ulteriore passo avanti, estendendo la platea dei destinatari: oltre alle famiglie con due o più figli e ai ragazzi con disabilità, abbiamo incluso anche i giovani in condizione di obesità o sovrappeso. Vogliamo contrastare la sedentarietà e l'abbandono della pratica sportiva, promuovendo il movimento come strumento di benessere, salute, inclusione e crescita personale».

Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 4 dicembre 2026.

Il bando completo, i requisiti di partecipazione e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Coriano: https://comune.coriano.rn.it/