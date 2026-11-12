Cantieri a Riccione Corso Fratelli Cervi, riapre alla circolazione il tratto tra viale Sciesa e viale Diaz

Martedì 17 novembre, condizioni meteo permettendo, riaprirà anche il secondo segmento fino a viale Ruffini

Da domani pomeriggio, venerdì 13 novembre, le auto potranno tornare a percorrere regolarmente il primo tratto di corso Fratelli Cervi a Riccione, quello compreso tra viale Sciesa e viale Diaz, completata una parte dell'intervento di riqualificazione. Per quanto riguarda il tratto successivo, quello compreso tra viale Diaz e viale Ruffini che abbraccia anche piazza Matteotti, il transito sarà ripristinato a partire da martedì 17 novembre, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, per consentire agli operai di completare la posa del porfido lungo questo secondo segmento dell’asse viario. "Resta comunque confermata, come condiviso con residenti e operatori commerciali, la sospensione completa dei lavori durante tutte le festività natalizie, dall’8 dicembre al 6 gennaio, per agevolare la fruibilità della zona e sostenere le attività economiche, con ripresa all’inizio del nuovo anno", spiega l'amministrazione, che scende nel dettaglio dell'intervento: "Al posto delle vecchie fioriere con panca e ulivo, già trasferite nelle scorse settimane al polo scolastico Volta-Fellini e Savioli per una seconda vita nel cortile condiviso dai due istituti, e delle balaustre metalliche che frammentavano il percorso, il progetto di restyling ridisegna corso Fratelli Cervi secondo una strategia di riordino che recupera spazio calpestabile senza alterare la struttura storica del viale. Lungo l’asse urbano sono stati messi a dimora direttamente nel terreno tutti i ventiquattro nuovi alberi di arancio amaro previsti in aiuole dedicate, scelti per il loro sviluppo controllato e per garantire continuità al verde e comfort microclimatico. Il porfido esistente verrà conservato e ripristinato nelle zone di scavo e sarà intervallato da sedute informali pensate per favorire una sosta spontanea. Anche la mobilità risulterà più ordinata e meno invasiva, con stalli di sosta delimitati da discreti elementi puntuali in acciaio inox, una presenza diffusa di portabiciclette per incentivare gli spostamenti dolci e nuove predisposizioni interrate per l’energia elettrica, la filodiffusione e il controllo della zona a traffico limitato a supporto di mercati ed eventi".