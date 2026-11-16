La Riccione che cambia Corso Fratelli Cervi riapre, i dubbi di Forza Italia: "Sicurezza pedoni non garantita. Diventerà isola pedonale?"

Andrea Dionigi Palazzi: "Le auto ora possono percorrere il viale in maniera veloce: non basta l'annunciato limite di 30 km/h"

Andrea Dionigi Palazzi di Forza Italia, al termine dei lavori su Corso Fratelli Cervi, lancia l'allarme sicurezza per i pedoni. "Chi conosce la strada ricorderà com’era prima: le isole con le aiuole e gli alberi disposti in maniera sfalsata avevano una funzione precisa, quella di costringere gli automobilisti a rallentare. C’erano inoltre le ringhiere con corrimano che delimitavano e proteggevano il percorso pedonale. Oggi, invece, ci troviamo davanti a una situazione completamente diversa. Gli alberi sono disposti in linea e le auto possono percorrere il viale senza quegli elementi che prima contribuivano a ridurne naturalmente la velocità", le parole dell'esponente forzista, che teme non sia sufficiente l'annunciato limite di 30 km/h. "Da una parte ci sono gli alberi, dall’altra le automobili che transitano proprio davanti alle attività commerciali. Chi esce da un negozio rischia di trovarsi direttamente sulla carreggiata, senza una vera separazione e senza adeguate protezioni. La domanda è semplice: se Corso Fratelli Cervi deve rimanere aperto al traffico, perché non sono state previste soluzioni per garantire la sicurezza di chi lo attraversa e di chi frequenta i negozi?", le osservazioni di Dionigi Palazzi, secondo cui l'idea futura dell'amministrazione potrebbe essere quella di rendere Corso Fratelli Cervi pedonale, in maniera permanente. "Un’ipotesi che i commercianti hanno già manifestato di non condividere e sulla quale l’amministrazione, dopo aver inizialmente spinto in quella direzione, ha poi fatto marcia indietro", osserva Dionigi Palazzi, che tornando alla necessità di garantire la sicurezza dei pedoni, chiede "adeguate misure di protezione e moderazione della velocità".