Crisi idrica, Legambiente frena sulla nuova diga: "Non risolverebbe l'emergenza"

L'associazione risponde al sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, che ha proposto un nuovo invaso oltre a Ridracoli. Il direttore Occhipinti: "Prima bisogna ridurre le perdite delle reti e recuperare le acque depurate".

Una nuova diga non è la risposta immediata alla crisi idrica della Romagna. A sostenerlo è Legambiente Emilia-Romagna, che interviene dopo la proposta del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, di realizzare un nuovo invaso per affiancare quello di Ridracoli, il cui livello è sceso a circa un terzo della capacità.

Secondo l'associazione ambientalista, puntare sulla costruzione di un secondo bacino rischia di spostare l'attenzione dalle cause dell'emergenza e dagli interventi che potrebbero dare risposte più rapide. "Un invaso non crea acqua, ma accumula la pioggia che cade", osserva Francesco Occhipinti, direttore di Legambiente Emilia-Romagna. Il calo delle precipitazioni e l'aumento delle temperature, sottolinea, rendono incerti gli approvvigionamenti anche in presenza di una nuova infrastruttura. Senza contare i tempi necessari per progettare e costruire una diga, che non potrebbe incidere sulla siccità attuale.

Per Legambiente le priorità sono altre: intervenire sulle reti idriche per ridurre le perdite, ammodernare le infrastrutture e recuperare le acque depurate, destinandole soprattutto all'irrigazione e agli usi industriali. L'associazione chiede inoltre di valutare con attenzione i fabbisogni effettivi del territorio, compresi quelli legati al turismo. Occhipinti cita, a questo proposito, le nuove piscine previste dal Piano dell'arenile di Rimini e la necessità di verificarne l'effettivo bisogno. Solo dopo aver affrontato questi interventi, sostiene Legambiente, si potrà valutare l'eventuale necessità di nuovi sistemi di accumulo. In quel caso, dimensioni e caratteristiche dell'opera dovranno essere proporzionate ai bisogni e accompagnate da un'analisi degli impatti ambientali.

C'è poi il tema dei vincoli territoriali. L'associazione richiama il Piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi del 2002, che esclude la realizzazione di nuove dighe e grandi derivazioni. "Ogni ipotesi di nuovo intervento richiede per questo una valutazione ambientale rigorosa", afferma Occhipinti, che chiede verifiche anche sulle nuove derivazioni previste sul torrente Rabbi. Infine, Legambiente interviene sul progetto Romagna Next, citato dal sindaco a sostegno della pianificazione di un nuovo invaso. La presenza dell'opera tra le linee d'azione di un documento strategico, precisa l'associazione, non equivale a una decisione già presa. Servono studi di fattibilità, valutazioni di impatto ambientale e un confronto con le comunità dell'Appennino. "Chiediamo che il confronto parta dalle alternative, non da un'opera già indicata come soluzione", conclude il direttore.