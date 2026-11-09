Al Social Football Summit 2026 Da Coriano all'Allianz Stadium di Torino: Ecoevents in vetrina nell'evento sul calcio

La società benefit riminese protagonista di uno dei principali appuntamenti internazionali dell'industria del calcio

Una realtà imprenditoriale del territorio riminese protagonista di uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all'industria del calcio. Ecoevents, brand di Ambiente e Salute Società Benefit con sede a Coriano, è stata scelta come Sustainability Partner del Social Football Summit 2026, in programma il 10 e 11 novembre all'Allianz Stadium di Torino. La manifestazione, che vede la Lega Calcio Serie A come Global Partner, riunirà oltre 250 speaker, dirigenti di club, leghe, federazioni, istituzioni e aziende internazionali per confrontarsi sul futuro del calcio, tra innovazione, business e sostenibilità. Durante il Social Football Summit, Ecoevents realizzerà specifiche attività di misurazione delle emissioni di CO₂ equivalente generate dagli spostamenti dei partecipanti e dell'impronta carbonica delle proposte alimentari della manifestazione.

Ecoevents opera come Sustainability Partner di diverse federazioni sportive, tra cui la Federazione Italiana Pallavolo, per la quale ha seguito le attività di sostenibilità e la certificazione ISO 20121 dei Campionati Europei, la Federazione Italiana Golf, con progetti realizzati anche per gli Open d'Italia, e la Federazione Ginnastica d'Italia. Un percorso che comprende anche progetti di sostenibilità realizzati nell'ambito del Calciomercato, uno degli appuntamenti più conosciuti del calcio italiano. Tra i cofondatori di Ecoevents figura Roberto Carnevali, professionista con oltre trent'anni di esperienza nel marketing sportivo, presidente del Riccione Calcio 1926 e premiato agli Sport Marketing Awards come "Miglior Leader Sustainability Manager", riconoscimento che valorizza il suo impegno nella promozione della sostenibilità nello sport. "Essere scelti come Sustainability Partner del Social Football Summit rappresenta per noi una grande soddisfazione, - dichiara Carnevali - In questi anni abbiamo lavorato con passione per costruire competenze e strumenti capaci di rendere concreta e misurabile la sostenibilità nello sport. Oggi collaboriamo con alcune delle più importanti organizzazioni sportive italiane ed essere presenti in un contesto internazionale di questo livello è un riconoscimento che condivido con tutta la squadra Ecoevents. È anche un motivo di orgoglio per il nostro territorio, perché dimostra che da una realtà come Coriano possono nascere progetti e professionalità capaci di conquistare la fiducia dei grandi protagonisti dello sport".