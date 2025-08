Dal 8 al 16 agosto la magia del belcanto e del musical anima il Montefeltro Festival

Il Maestro Ubaldo Fabbri presenta la terza parte del festival, con giovani talenti internazionali sul palco

Il Montefeltro Festival torna ad attrarre il pubblico con la sua terza e attesissima parte, in collaborazione con la prestigiosa Classic Lyric Arts di New York. Dal 8 al 16 agosto, una settimana ricca di musica e cultura animerà il territorio, offrendo un programma di cinque concerti che spaziano dalla grande opera lirica al fascino intramontabile del musical hollywoodiano.

Questa partnership internazionale, ormai consolidata, porta nel cuore del Montefeltro i giovani e talentuosi interpreti della Classic Lyric Arts New Italy, un’organizzazione con sede a New York rinomata per la sua dedizione alla formazione di nuovi talenti lirici. Il festival diventa così un ponte tra la tradizione musicale italiana e la vitalità artistica newyorkese, creando un'esperienza unica per gli spettatori.

Il programma si apre venerdì 8 agosto con un concerto lirico dove le voci dei cantanti si produrranno in celebri arie del repertorio operistico. Si proseguirà poi con serate dedicate a capolavori del teatro musicale, culminando in un gran finale sabato 16 agosto. L’ultimo concerto ci regalerà brani tratti dai musical di Broadway e alcune canzoni delle culture di origine degli artisti internazionali.

"Siamo felici di proseguire questa collaborazione che arricchisce il nostro Montefeltro Festival e offre al pubblico un'occasione straordinaria per ascoltare musica di altissimo livello," ha dichiarato il Maestro Ubaldo Fabbri, Direttore Artistico. "Questa terza parte del festival, pur avendo come fulcro il belcanto, nell’ultimo concerto getta uno sguardo su altri generi musicali Tutti gli eventi si svolgeranno in location suggestive del territorio, offrendo così al pubblico non solo un'esperienza musicale, ma anche la possibilità di scoprire o riscoprire la bellezza dei borghi e dei paesaggi del Montefeltro. Non perdete l'occasione di partecipare a questa settimana di grande musica. "

Per informazioni dettagliate sul programma, gli orari e le location dei concerti, consultate www.vocinelmontefeltro.org, [email protected] 331-4269561.

Programma in breve:

Venerdì 8 agosto: Hello Novafeltria, Teatro Sociale di Novafeltria, ore 21.00

Martedi 12 agosto: Future Stelle, Corte del Castello di Gradara, ore 21.00

Mercoledi 13 agosto: Sulle Ali del Belcanto, Teatro Mariani di S.Agata Feltria, ore 21.00

Venerdi 15 agosto: E Lucevan le Stelle, Piazza San Francesco Ravenna, ore 21.00

Sabato 16 agosto: Goodbye Novafeltria, Teatro Sociale di Novafeltria, ore 21.00

Ingresso Gratuito, gradita prenotazione.