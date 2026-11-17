Dal Michigan a Rimini, il professore americano invitato a provare gli hamburger romagnoli

Gioacchino Meli, titolare del bistrot Pane, Vino e Baghino, ha scritto a Rick Bailey dopo aver letto un suo articolo critico sui panini proposti dai locali della Riviera.

Per Rick Bailey l'hamburger americano ha poche regole e soprattutto non ha bisogno di troppe rivisitazioni. Carne macinata di manzo, magari una fetta di formaggio e cipolla fresca. Niente salsiccia, porchetta o olio al tartufo. Eppure, dopo aver visitato Rimini e aver scoperto quanti ristoranti propongano panini ispirati alla tradizione americana, il professore originario del Michigan ha lasciato aperto uno spiraglio: un giorno, forse, ne proverà uno anche in Italia.

È proprio da quella frase che nasce la piccola storia che coinvolge Gioacchino Meli, titolare del bistrot Pane, Vino e Baghino di Rimini, ed ex macellaio. Leggendo il blog di Bailey, saggista e insegnante universitario oggi in pensione, Meli si è imbattuto in un articolo dedicato agli hamburger dei locali romagnoli. Il professore, che frequenta spesso la Riviera anche per le origini sammarinesi della moglie, aveva raccontato con una certa sorpresa le interpretazioni locali del classico panino statunitense. Nel suo scritto, intitolato "Ours Are Better, more hamburgers per piacere", Bailey si chiedeva perché mai, durante un soggiorno in Italia, avrebbe dovuto ordinare un hamburger. A maggior ragione davanti a versioni che sostituiscono o arricchiscono gli ingredienti tradizionali con prodotti del territorio. Tra gli esempi citati c'era anche "Tam fe s'cíupè", una delle proposte di Pane, Vino e Baghino: hamburger impanato e fritto due volte, accompagnato da salsa tzatziki, salsa barbecue, rucola, pomodoro, cipolla dolce e pancetta.

Bailey aveva però concluso il suo articolo con una promessa: "Un giorno ordinerò un hamburger anche da queste parti. Davvero, lo farò". Per Meli è stato un invito impossibile da ignorare. Così ha deciso di scrivergli direttamente, invitando lui e la moglie a sedersi ai tavoli del suo locale per assaggiare una delle interpretazioni riminesi del panino americano. Nella sua email il ristoratore non nasconde il desiderio di convincere il professore, ma accetta anche l'eventualità di una bocciatura: "Dopotutto, potrebbe comunque concludere che i vostri sono migliori. Ma saremmo davvero felici di dare ai nostri la possibilità di dimostrarle il contrario!". Meli lo ringrazia inoltre per aver citato il piccolo ristorante nel suo articolo, un riconoscimento che, scrive, "per noi significa davvero molto".

La risposta dagli Stati Uniti non si è fatta attendere. Bailey ha definito il messaggio una bella sorpresa e ha rilanciato: "Mi piacerebbe molto visitare il tuo ristorante e parlare a lungo di hamburger, panini e delle gioie di mangiare".