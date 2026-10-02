Dalla Riserva di Albereto alla sfoglia al mattarello: torna “Dì di Festa”

Domenica 11 ottobre: escursionismo, botanica e cucina popolare, dalla Valle del Marano alla media Valconca

Riprendono in autunno gli appuntamenti domenicali in natura di “Dì di Festa”, la rassegna di giornate dedicate a botanica, etnobotanica e cucina che celebra la natura, la festività e il fare insieme. Domenica 11 ottobre 2026, dalle 11:00 alle 21:00, il paesaggio tra la Valle del Marano e la media Valconca diventeranno il palcoscenico di un’esperienza sensoriale capace di unire il passo lento dell’escursionismo leggero, alla tavola.

L’appuntamento è alle ore 9:50 con il ritrovo dei partecipanti nel piazzale della chiesa di Albereto (incrocio via Poggio di Sotto - via Cava). Ad aprire la giornata saranno gli interventi di Gilberto Arcangeli, Presidente del Consiglio Comunale con Delega alla Cultura, e Lorenzo Innaurato, Consigliere con Delega all'Ambiente. I rappresentanti del Comune introdurranno i presenti alla Riserva naturale Bosco di Albereto e Grotta di Pasqua, l'area protetta istituita nell'agosto 2026 nel territorio di Montescudo-Monte Colombo che sostituisce e amplia i confini della precedente area di riequilibrio ecologico.

La mattinata proseguirà con una camminata che include punti d’osservazione privilegiati, guidata da Luca Polverelli della Società per gli Studi Naturalistici della Romagna (sezione Valmarecchia). Naturalista, studente di geologia, appassionato di botanica e divulgatore – nonché autore di studi floristici dedicati ad aree di particolare interesse ambientale nella provincia di Rimini –, Polverelli guiderà i partecipanti mostrando e raccontando le specie vegetali presenti e offrendo preziose «pillole» di geologia per comprendere la genesi del territorio.

Nel pomeriggio, dopo il trasferimento da Albereto a San Savino e il pranzo al sacco, l'evento si sposterà negli spazi di SP31. Qui la tradizione culinaria popolare prende vita con un laboratorio di sfoglia al mattarello dedicato alla preparazione di un "piatto della festa". I partecipanti potranno cimentarsi nella creazione della sfoglia sotto la guida esperta delle maestre sfogline Assunta Di Claudio e Silvana Gaggini.

DÌ DI FESTA è un progetto di SP31 / Terzo Paesaggio, con il patrocinio del Comune di Montescudo-Monte Colombo, all’interno del programma «2026 ANNO MAIEUTICO_ un patto educativo territoriale» sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dell’Avviso per il sostegno a progetti di promozione culturale di rilevanza regionale o sovralocale.

La giornata dell’11 ottobre è in collaborazione con la Società per gli Studi Naturalistici della Romagna (sezione Valmarecchia).

La partecipazione all'evento è su prenotazione. Le iscrizioni devono pervenire entro venerdì 9 ottobre 2026 al numero di telefono / whatsapp: 338 8456337



