Dalla vigna alla piazza: Novafeltria celebra i sapori dell’autunno

Torna la Festa della Vendemmia e dei Frutti d’Autunno, in programma venerdì 25 e sabato 26 settembre

In Piazza Vittorio Emanuele II a Novafeltria, i profumi della terra e la memoria contadina tornano protagonisti con l'ottava edizione della Festa della Vendemmia e dei Frutti d'Autunno, in programma venerdì 25 e sabato 26 settembre. L'iniziativa, promossa dalla Pro Loco insieme al Comune di Novafeltria e in collaborazione con GM Group, gode del contributo di Visit Emilia Romagna, Regione Emilia-Romagna e Camera di Commercio della Romagna. Protagoniste assolute saranno dunque le cantine vinicole con i migliori vini di Romagna, affiancate dagli stand gastronomici con le novità di quest'anno: la Grigliata di carne e per i più curiosi la piadina gourmet con formaggio prosciutto e fichi caramellati. Venerdì l'angolo dell' Osteria all'Aperto, con canti popolari e folk accompagnati dalla fisarmonica di Ermanno e la simpatica Ruota della Fortuna con gustosi premi in palio. La festa guarda alle radici con un omaggio speciale: il Carro della Vendemmia, ispirato a quello realizzato dai secchianesi nel 1935 per la festa della vendemmia di Novafeltria. E ancora, la tradizione più amata: la pigiatura a piedi nudi. Grande attenzione ai più piccoli con due laboratori diversi: venerdì il Laboratorio Creativo a cura del Centro per le Famiglie, sabato il Laboratorio "Dall'Uva al Mosto" a cura di un gruppo di volontarie. Tanto spazio alla musica: Venerdì il miglior cantautorato italiano con il Duo Acustico Cesare, Marcello e Adriano (Accy) e a seguire si balla in piazza con il Baracca Disco Duo DJ Set di Davide Pretelli e Blinko. Sabato pomeriggio atmosfera folk con Lorenzo Fabbri e la sua fisarmonica, per poi chiudere alla grande con l'energia della Punti di Vista Party Band, con i successi anni '70 '80 '90 ed effetti speciali. Durante tutta la giornata di sabato sarà presente anche il Mercatino a Km 0, artigianale e creativo.

Le cantine protagoniste

Dalle ore 18:30 di venerdì e sabato, il percorso enogastronomico mette al centro le produzioni vitivinicole della Romagna, dai rossi d'annata ai bianchi freschi di vendemmia fino alle bollicine. I visitatori possono confrontarsi direttamente con i vignaioli e assaggiare le etichette proposte da La Strada dei Vini di Rimini, Cantina Zavalloni (Cesena), le cantine di Rimini Pastrocchi e Caperdicchi, infine la cantina locale Flenghi.

Il programma di venerdì 25 settembre

La prima giornata della manifestazione intreccia attività per le famiglie, rievocazione folcloristica e intrattenimento musicale serale:

Ore 16:30: Apertura del mercatino a km 0 con produttori agricoli e gli artigiani di NovArt.

Ore 17:30: Laboratorio gratuito in piazza per bambini e bambine a partire dai 3 anni, ideato e coordinato dagli operatori del Centro per le Famiglie come esperienza creativa da condividere con i genitori.

Ore 18:30: Apertura delle postazioni di degustazione vinicola delle cantine romagnole.

Dalle ore 18:30: Allestimento dell'Osteria di una volta all'aperto presso il piazzale della Chiesetta di Santa Marina. Lo spazio ricrea l'atmosfera delle vecchie osterie con tavolini per giocare a carte, figuranti in abito tradizionale, la fisarmonica di Ermanno, canti popolari romagnoli e la ruota della fortuna con in palio premi gastronomici.

Ore 19:30: Concerto acustico del duo formato dai fratelli Adriano Acci (detto Accy) e Cesare Marcello (Capuani), con una scaletta incentrata sui grandi successi di Lucio Battisti e sul cantautorato italiano classico.

Ore 21:30: DJ set del Baracca Disco Duo, progetto fondato nel 2019 da Davide Pretelli e Blinko, con una selezione trasversale che spazia tra funky, disco music, sonorità synthpop e le radici della house.

Il programma di sabato 26 settembre

Il sabato celebra il culmine del rito della raccolta dell'uva, recuperando usanze storiche della comunità di Novafeltria:

Ore 16:30: Riapertura del mercatino delle tipicità a km 0 e dell'artigianato artistico di NovArt.

Nel corso del pomeriggio: Laboratorio didattico e sensoriale per bambini intitolato Dall'uva al mosto. Guidati dalle insegnanti Marisa, Vanna, Gabriella e Carla, i più piccoli imparano a toccare gli acini, ad annusarli e a pigiarli a mano per estrarre il succo, concludendo l'attività con un assaggio collettivo del mosto appena ricavato.

Ore 18:30: Ripresa delle degustazioni presso gli spazi delle cantine vinicole.

Pomeriggio: Sfilata per la via principale del centro fino alla piazza del carro speciale, realizzato come fedele riproduzione in chiave contemporanea del Carro di Secchiano che sfilò per la Festa della Vendemmia del 1935, a novant'anni esatti dalla sua comparsa.

A seguire: Tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi all'interno dei grandi tini collocati accanto al carro, aperta alla partecipazione di grandi e piccoli sotto la guida del custode delle tradizioni Antonio Casi.

In serata: Esibizione musicale dal vivo della party band Punti di Vista, con un repertorio di successi dance e pop dagli anni Settanta e Ottanta fino alle hit radiofoniche contemporanee.