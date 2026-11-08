Calcio Promozione D Cervia sconfitto dal Collinello, sorpasso Cesenatico. Riccione corsaro con il Civitella

Decima giornata del girone D di Promozione: Bellaria sconfitto dal Cesenatico, k.o. anche il Misano, pari beffa con la Stella per il Diegaro

Il Cervia cade in casa della matricola Collinello e il Cesenatico sorpassa in vetta, vincendo il derby dell'Adriatico del Nanni di Bellaria Igea Marina. Alle spalle del duo, ben cinque squadre in due punti. Il Roncofreddo conferma il suo status di squadra di alta classifica, regolando il Misano, mentre lo Sparta Castelbolognese espugna il campo del San Pietro in Vincoli. L'Edelweiss si gode ancora le prestazioni del suo bomber Bagnolini, decisivo con la Reno. Il Solarolo subisce la beffa nel recupero: la Sampierana sotto 1-0 segna due reti in un minuto e conquista tre punti pesantissimi per la salvezza. Tra le riminesi sorride solo il Riccione, che espugna Civitella 2-1. La Stella viene beffata nel finale dal Diegaro: l'ex Novafeltria Baldinini firma l'1-1 al '95'. Come detto, due sconfitte per Bellaria e Misano.

Bellaria - Cesenatico 0-1



BELLARIA: Ramenghi, Grieco, Di Gilio, Pianini, Pasolini, Zamagni, Quarta (29' st Gia.Candido), Righini, Vitali, Grassi (29' st Alvisi), Lorenzini. A disp.: Fabbri, M.Cordatore, Mazzini, S.Cordatore, Casali, Giu.Candido, Negrini. All.: Buda.



CESENATICO: Biondi, A.Mazzarini, Rocchi (36' st Ugone), Fiaschini, Canarecci, Polini, Bianchi, Vitalino, Sorrentino (32' st Indelicato), Scarponi, Masciullo (15' st Pulzetti). A disp.: Amaducci, Cucchi, Guiducci, Beaulardi, Quadrelli, F.Nava. All.: Durante.



ARBITRO: Vittorelli di Rimini.

RETI: 8' pt Vitalino

AMMONITI: Rocchi, Fiaschini.

Civitella Riccione 1-2

CIVITELLA: Ballestri, Gregori, Facciani, Mirashi (71’ Poggi), Ricci, Bergamaschi (70’ Milandri), Ruscelli (82’ Nannetti), Delvecchio, Chiarini, Monti, Milandri. A disp.: Brasini, Biondini, Vallicelli, Monti, Cucchi, Lucarelli. All.: Gardini.



RICCIONE: Barbanti, Tamai, Gambuti, Pironi, Difino, Manfroni, Diop, Merli, Pruccoli (46’ Bortone), Ubaldi (62’ Shehi), Polverelli (75’ Leardini). A disp.: Crescentini, Lambertini, Trianni, Mantovan, Bellavista. All.: Gurini.



ARBITRO: Pantera di Faenza.

RETI: 17’ Pruccoli, 56’ Milandri, 65' Manfroni su rigore



AMMONITI: Mirashi, Chiarini, Ubaldi

Roncofreddo - Misano 1-0

RONCOFREDDO: Fabbri, Toure (38' st Lessi), Zanni, Si.Brigliadori (38' st Lelli), Borgini, Scarponi, D'Elia, Bravaccini, Zavatta, St.Brigliadori, Zanelli (9' st Falzetta). A disp.: Bocchini, Bartolini, Brighi, Kurti, Bullini, Campana. All.: Freschi.

MISANO: Chiarabini, Gudenzoni (1' st Bellocchi), Ceccarelli, Voltasio, Maioli, Valeriani, Cannoni, D'Adamo Sandri (1' st Torsani), Pecci (19' st Gennari), Tamagnini, Castro (30' st Camara). A disp.: Giardini, Politi, Ballotta, Simoncelli, Protti. All.: Scardovi.

ARBITRO: Severino di Cesena. RETI: 40' pt Borgini AMMONITI: Zavatta, Scarponi, St.Brigliadori, Cannoni, Torsani.

Stella - Diegaro 1-1

STELLA: Ferri, Maioli, Zavagli (17' st Bacchini), Belicchi, Alvisi, Chiussi, Marconi (39' st Fontemaggi), Arcangeli (25' st Bartolani), Fantini (15' st Marchini), Pigozzi, Greppi (43' st Ferraro). A disp.: Temeroli, Baroni, Cristiani, Piastra. All.: Bianchi.

DIEGARO: Stella, Soumahin, Alberighi (31' pt Moncastelli, 14' st Gabanini), Baldinini, Rossi, Marconi, Mazzuoli, Scarponi, Pieri, Bascioni (31' st Kasse), Palladino (38' st Distefano). A disp.: Balestra, Giorgini, Cutela, Alberti, Molfetta. All.: M.Montalti.

ARBITRO: G.Montalti di Ravenna.

RETI: 3' st Arcangeli, 50' st Baldinini.

AMMONITI: Zavagli, Belicchi, Arcangeli, Fontemaggi, Marchini, Baldinini, Rossi, Palladino.

ESPULSI: Bartolani



Altre gare

Collinello - Cervia 1-0 (12' st Bernardi).



Edelweiss - Reno 1-0 (12' pt Bagnolini).



Spiv - Sparta C. 0-1 (13' pt Placci)

Solarolo - Sampierana 1-2 (8' pt Menicucci, 48' st Gallo, 49' st aut. Mengozzi)

Classifica

Cesenatico 23, Cervia 22, Roncofreddo e Sparta 19, Collinello, Solarolo ed Edelweiss 18; Sampierana 14, Riccione 12, Bellaria e Diegaro 10; Misano, Stella, Reno, Spiv 8; Civitella 6.