Sentenza di 1° grado Dentista muore durante intervento, per il figlio risarcimento di 130.000 euro

La direzione sanitaria di un ospedale del Centro Italia ritenuta responsabile del decesso

La direzione sanitaria di un ospedale del Centro Italia è stata ritenuta responsabile della morte di un dentista riminese di 68 anni, avvenuta il 15 gennaio 2016. La sentenza di primo grado, non ancora definitiva, ha disposto un risarcimento di 130.000 euro in favore del figlio del defunto, assistito in giudizio dagli avvocati Carlo e Guido Caparrini. Come riferisce Il Resto del Carlino, il 68enne si era recato in ospedale per sottoporsi a un'arteriografia alla gamba destra. Poche ore dopo l'esame era morto a causa di una complicanza emorragica.

Secondo la ricostruzione dei consulenti di parte, durante la procedura si sarebbe verificata un'emorragia interna che il personale sanitario non avrebbe individuato. Se il sanguinamento fosse stato riconosciuto tempestivamente, sostengono i consulenti, sarebbe stato possibile intervenire con una trasfusione di sangue e approfondire successivamente le cause dell'emorragia. Secondo i legali della famiglia, dunque, sarebbero mancati i necessari controlli dopo l'esame. Le condizioni del 68enne si erano infatti progressivamente aggravate fino al decesso. La direzione sanitaria si è difesa sollevando eccezioni relative alla procedura giudiziaria e all'utilizzabilità delle consulenze tecniche.