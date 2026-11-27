Dalla Regione Dermatite atopica, Marcello chiede l’esenzione dal ticket e tempi più brevi per le visite

Il consigliere di Fratelli d’Italia sollecita l’inserimento della patologia nei Livelli essenziali di assistenza. L’assessore Fabi annuncia per il 2027 una commissione dermatologica regionale

La Regione sostenga, in collaborazione con il ministero della Salute, l’inserimento delle forme gravi di dermatite atopica nei Livelli essenziali di assistenza, con l'introduzione del relativo codice di esenzione, e riduca i tempi di attesa per le visite dermatologiche. A chiederlo è Nicola Marcello (Fratelli d’Italia) con un’interrogazione presentata in commissione Politiche per la salute, presieduta da Gian Carlo Muzzarelli.

“Lo scorso settembre, in occasione della Giornata mondiale della dermatite atopica - ha spiegato Marcello - le associazioni dei pazienti hanno nuovamente denunciato le forti disparità di accesso alle cure che i malati incontrano da una regione all’altra e persino all’interno dello stesso territorio, segnalando la mancanza, in molte realtà, di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dedicati e la lunghezza delle liste d’attesa per le visite specialistiche. Le stesse associazioni hanno inoltre ricordato come le forme gravi di dermatite atopica non risultino ad oggi ricomprese tra le patologie croniche che danno diritto a un codice di esenzione dal ticket, con la conseguenza che i pazienti sono spesso costretti a sostenere di tasca propria i costi delle cure e dei presìdi. Assicurare una diagnosi precoce e una presa in carico uniforme, tempestiva ed equa su tutto il territorio regionale non è un obiettivo accessorio, ma rientra tra le responsabilità del Servizio sanitario regionale e rappresenta un dovere verso i pazienti, che devono poter contare sullo stesso livello di cure a prescindere dall’Azienda sanitaria in cui risiedono”.

Ha risposto l’assessore alle Politiche per la salute Massimo Fabi: “La visita dermatologica è una delle prestazioni che evidenzia le maggiori criticità sui tempi di attesa. I dati regionali mostrano per l’ultimo trimestre un indice di performance di poco superiore al 50%, con poche differenze tra le diverse Ausl. Per migliorare l’accesso, Regione e Ausl hanno previsto un monitoraggio finalizzato a potenziare le offerte ambulatoriali e rafforzare il percorso di presa in carico. Per la dermatite atopica grave, i nuovi farmaci sono rimborsati dal Servizio sanitario regionale e, in base a quanto previsto da Aifa, la prescrizione può avvenire con un piano terapeutico cartaceo redatto da specialisti nelle unità operative di dermatologia, pediatria e allergologia. Poiché la dermatite atopica grave è associata spesso ad altre patologie come l’asma, è importante avviare percorsi multidisciplinari. Nel 2027 è prevista la costituzione di una commissione dermatologica regionale che dovrà definire i percorsi terapeutici. Continueremo a garantire ai cittadini accessi e trattamenti innovativi per le forme gravi di dermatite atopica grave compreso l’uso dei farmaci monoclonali”.

Marcello ha replicato: “Bene la commissione dermatologica regionale che verrà istituita il prossimo anno. Sarebbe utile sostenere borse di studio per ampliare le branche specialistiche per le quali c’è più richiesta di assistenza”.