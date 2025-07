Digitale, legalità e formazione: il nuovo patto tra INPS Rimini e Consulenti del Lavoro

Accordo biennale per rafforzare i servizi previdenziali, ridurre i tempi d’attesa e garantire maggiore trasparenza

Un'importante intesa è stata siglata nei giorni scorsi tra la Direzione Provinciale INPS di Rimini e l'Ordine dei Consulenti del Lavorodella provincia che hanno sottoscritto nei giorni scorsi, un Protocollo d'Intesa biennale, destinato a rivoluzionare il rapporto tra l'Istituto e i professionisti, rendendo i servizi previdenziali più efficienti e al passo con i tempi.

A siglare l'accordo, la direttrice dell'INPS di Rimini, Simona De Rosa, e il presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Alessandro Corbelli. L'obiettivo è semplificare un ambito sempre più complesso. "La volontà comune– spiegano i firmatari –è quella di attivare unacollaborazione più incisiva e strutturata, volta a garantire un accesso più efficace e funzionale ai servizi offerti dall’Istituto da parte degli intermediari e dei loro assistiti."

Un Patto per la Qualità e l'Innovazione Digitale

Il cuore del Protocollo batte per la qualità del servizio e l'innovazione digitale. Le parti sono unite dalla consapevolezza che una gestione precisa e puntuale del conto assicurativo individuale e aziendale sia fondamentale per prevenire errori e semplificare la vita di lavoratori e imprese.

• Rivoluzione digitale nei contatti: l'intesa punta su una spinta decisa all'uso dei canali telematici, in particolare la "Comunicazione Bidirezionale" nei Cassetti Previdenziali. L'obiettivo? Snellire i contatti, accelerare le risposte e razionalizzare le comunicazioni, riducendo drasticamente i tempi di attesa.

• Formazione d'eccellenza: non solo tecnologia, ma anche competenza. L'accordo prevede attività formative e informative mirate per operatori e professionisti, creando una cultura condivisa e un approccio unitario. Sarà promossa la piena conoscenza e l'uso efficace delle piattaforme digitali INPS più avanzate, come VeRA, Simulazione DURC, Evidenze 2.0, Cruscotto CIG e Fondi, e la futura Piattaforma OMNIA IS. Una vera e propria "scuola" per ottimizzare l'interazione.

• Guerra all'abusivismo: un fronte comune contro chi esercita la professione senza titolo. L'accordo prevede una vigilanza congiunta per contrastare l'abusivismo professionale, garantendo maggiore trasparenza e legalità nel settore.

• Tavoli tecnici permanenti: un vero e proprio "laboratorio" di confronto. Saranno istituiti tavoli tecnici provinciali con incontri periodici, per monitorare l'andamento degli impegni, approfondire tematiche normative e individuare costantemente nuove soluzioni per migliorare i servizi.





"Siamo profondamente convinti che questo Protocollo d'Intesa rappresenti un passo cruciale per elevare la qualità dei servizi previdenziali offerti a imprese e cittadini sul territorio riminese - affermano la Dott.ssa Simona De Rosa e il Dott. Alessandro Corbelli -. In un contesto normativo in continua evoluzione, la sinergia tra INPS e Consulenti del Lavoro è più che mai strategica. Attraverso gli impegni assunti, in particolare la promozione dell'innovazione digitale e l'organizzazione di attività formative mirate, puntiamo a rendere l'interazione con l'Istituto più efficiente, trasparente e al passo con le reali esigenze dell'utenza. Vogliamo garantire risposte più rapide, ottimizzare i processi e, al contempo, rafforzare il presidio contro l'abusivismo professionale. Questa collaborazione strutturata ci permetterà di affrontare le sfide future con maggiore determinazione, trasformando la complessità in opportunità di crescita e miglioramento per l'intero sistema. È un investimento comune per un welfare più accessibile e dinamico a Rimini."