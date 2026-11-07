Calcio Eccellenza girone B Diretta testuale Rimini - Medicina Fossatone 4-0

I biancorossi reduci da tre vittorie di fila, il Medicina finora ha battuto solo Santarcangelo e San Marino

Rimini - Medicina Fossatone

RIMINI: (4-3-2-1): Roberto - Fabbri (25' st. Moricoli), Nava, Magnanini, Carnesecchi (33' st. Zulu)- Zannoni, De Angelis 818' st. Pasquini), Nisi - Carlini (33' st. Ciavatta) Cicarevic - Vitucci (18' st. Piazze). A disp.: Pollini, Bellavista, Mwape, Bertani, Maggioli. All.: Gadda.



MEDICINA FOSSATONE (4-2-3-1): Aversa - Zucchini (43' st. Notaro), Mazza (13' st. Giorgioni) Monti, Aloisi (27' st. Zani)- Fini, Galassi - Rimini, Lanzoni (9' st. Bernardi), Barbaro (9' st. Valente)- Amaducci. A disp.: Maini, Cocchi, Dalmonte, Fridhi. All.: Assirelli.



ARBITRO: Simonetto di Sandona' di Piave

RETI: 9' Vitucci, 2' e 7' st. Zannoni, 13' Cicarevic su rigore

AMMONITI: Nisi, Fini, Aloisi, Valente



Inizio gara ore 15

Il Rimini, in salute dopo le ultime tre vittorie di fila in campionato, affronta al Neri il Medicina Fossatone, squadra senza vittorie da 7 partite.

In casa Medicina c'è la novità in attacco di Saverio Barbaro, classe 2003, che ha vestito la maglia del Medicina Fossatone per tre stagioni: in giallorosso, infatti, è stato dall’estate 2022 al termine della 2024/25. Poi il salto di categoria e il trasferimento, in Serie D, al Progresso dove è rimasto fino ai primi mesi di questo campionato. Per lui, dunque, un ritorno.

Per Barbaro, in questa seconda avventura medicinese, è già arrivato l’esordio e i primi minuti sia nella trasferta di Massa Lombarda che al Bambi, domenica, nel match contro il Castenaso. Il centrale classe 1991 arriva dopo aver vestito lo scorso anno la maglia del Sant’Agostino.

Giornata fredda e piovosa, un migliaio gli spettatori presenti in tribuna.

Il Rimini in maglia blu elettrico con bordi rossi creata dallo stilista Massimo Giorgetti, in casacca bianca il Medicina. i biancorossi attaccano da sinistra verso destra.

Partiti.

4' tiro debole di Zannoni a lato dopo azione corale sulla destra.

6' Replica del Medicina con Rimini, a lato.

9' GOL RIMINI Con VITUCCI. L'attacante segna dopo uno scambio in area di rigore tra De Angelis, Cicarevic e Vitucci, freddo sull'uscita del portiere. Azione molto bella ed efficace. Per l'attaccante è la quinta marcatura in biancorosso.

15' Girata di Nisi in area su traversoen dalla trequarti, palla alta sulla traversa. Ma l'arbitro segnala il fuorigioco.

18' Scambio Cicarevic-Carlini in area sulla destra, Carlini si allunga la palla e perde il tempo per la battuta a rete.

23' Punizione di Lanzoni da 25 metri con palla alta sulla traversa.

26' Cross di Carlini dalla sinistra, colpo di testa di Cicarevic parato dal portiere.

31' Cicarevic a Nisi in percussione centrale, il centrocampista entra in area, ma viene fermato al momentro della conclusione.

33' Zannoni e poi Cicarevic, doppia conclusione ravvicinata, il portiere si salva (la seconda volta di piede). Occasione per la squadra di Gadda.

Il Rimini fa la partita, ma non riesce a mettere in ghiaccio il match. Il Medicina si difende cercando la ripartenza giusta.

Nell'altro anticipo Savignanese-Sanpaimola 0-0

41' Su cross dalla sinistra di carnesecchi, controllo e piattone di Zannoni a lato di un soffio.

Finito il primo tempo con il Rimini in vantaggio 1-0.

Prima della ripresa donata la maglia biancorossa all''attaccante ex Rimini Sergio Floccari

Ripartiiti per il seocndo tempo.

2' RADDOPPIO RIMINI. Punizione dalla sinistra vicino al fallo laterale (fallo su Vitucci), imperioso colpo di testa di Zannoni. 2-0

7' TRIS DEL RIMINI. Zannoni chiude una bella zioen in velocità di Vitucci e Cicaravic.

13' Fallo in area su Nisi, sula lato destra dell'area. Rigore. Cicarevic realizza il poker. 4-0

27' Zucchini di testa sfiora la rete su azione di angolo.

30' Pallonetto di Piazze da quasi trequarti campo con il portiere avanti. Aversa indietreggia in tempo per deviare in angolo. Occasione Rimini.

31' Conclusione di Carlini di poco a lato.

33' Zannoni in percussione, serve Piazze centralmente, tiro e Aversa devia abilmente.

34' Medicina vicino al gol con Zani: cross dalla trequarti destra di Zucchini, conclusione sul palo opposto a lambire il palo più lontano.

40' Cross di Moricoli dalla sinistra, colpo di testa a lato di Zannoni.

FINITA. 4-0 per il Rimini