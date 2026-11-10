Basket A2 Dole al derby di Forlì: Unieuro ai raggi X

Secondo turno infrasettimanale di fuoco per la squadra di Dell'Agnello: si gioca mercoledì alle ore 20,30

Secondo turno infrasettimanale di fuoco per la Dole Rimini che, mercoledì 11 novembre alle 20:30, sarà ospite all'Unieuro Arena dell'Unieuro Forlì, per dare vita a un derby romagnolo dai mille significati e che, storicamente, va ben oltre i semplici due punti in assifica.



Dopo la travagliata annata 2025-2026, vissuta prevalentemente nelle zone basse della classifica, la società forlivese ha deciso di "mettere una pietra sopra" al passato, rinnovando quasi completamente sia il roster che lo staff tecnico. Tra le più importanti novità, appunto, c'è quella dell'head coach Francesco Nanni, profilo giovane e alla sua prima vera esperienza da capo allenatore: sotto la sua guida l'Unieuro, formata ora da un mix di talenti dalle ottime prospettive ed esperti dell'A2, ha ottenuto fin qui quattro vittorie e quattro sconfitte, posizionandosi al primo posto della classifica dei migliori attacchi del campionato con 82.5 punti di media e al secondo per rimbalzi catturati (39.4), dietro proprio a Rimini.



La cabina di regia del quintetto è affidata a uno dei profili di maggior esperienza della squadra ovvero Nicola Berdini, che nonostante i soli 23 anni sulla carta d'identità è già alla sua settima stagione nella categoria, la stessa nella quale ha già accumulato ben 216 presenze e 1266 punti. In questa prima parte di campionato il nativo di Civitanova Marche sta realizzando 6.4 punti ad allacciata di scarpe ma soprattutto "smazza" ben sette assist a partita, tanto da essere il secondo miglior assistman dell'A2 dietro al solo Cinciarini di Brindisi.

Ad affiancarlo nel reparto esterni è il forlivese classe 2006 Tommaso Pinza, schierato titolare nelle ultime uscite dei romagnoli e utilizzato mediamente per poco meno di venti minuti a partita (19.3), che converte in 6.5 punti con pochi tiri (3.9 a incontro) ma medie spaziali (65% da due, 64% da tre), mentre per l'ala titolare si torna a fare affidamento su un elemento esperto come Fabio Mian: il 34enne, arrivato a Forlì in estate dopo l'annata a Rieti e nove stagioni nella massima serie tra Cremona, Pistoia, Trento e Scafati, sta mantenendo una media di 10.4 punti in 22 minuti, confermandosi un buon tiratore da oltre l'arco (38% su sei tentativi medi dalla lunga distanza).

Il "4" titolare è il confermato Raphael Gaspardo, ala grande dal buon atletismo ma capace di punire da diverse zone del campo, come dimostrano gli 11.9 punti abbinati a 4.7 rimbalzi. Il pivot, invece, è la new entry Marcus Santos-Silva, capoverdiano classe 1997 alla sua prima esperienza italiana. Ex Lille, Saint-Quentin, Hapoel Beer Sheva e Nymburk, il numero 7 biancorosso è un lungo mancino, dinamico e abile spalle a canestro, una tipologia di gioco nel quale fa sentire tutta la sua stazza (201 cm per 113 kg) e che gli permette di realizzare 12.5 punti e 8.4 rimbalzi a partita.



Dalla panchina Forlì può vantare due grandissime minacce offensive nel reparto esterni: Mattia Ceccato e Toni Perkovic. Il primo, play/guardia cresciuto nelle giovanili dell'Olimpia Milano e considerato uno dei maggiori prospetti dell'annata 2007 a livello nazionale, è al suo debutto assoluto nella categoria, ma viste le sue cifre (10.9 punti in meno di 18 minuti di media) si può dire con certezza che il periodo di ambientamento all'A2 sia durato decisamente poco. Il secondo, invece, è un ottimo tiratore da tre punti (40% e 11.7 ppg) ed è anch'egli considerabile un esperto del nostro campionato, essendo al suo terzo anno in Italia dopo gli scorsi passati tra Forlì e Bologna: il suo, infatti, è un ritorno in Romagna, dovuto per via dell'infortunio occorso al già tagliato Carey.

Le ali del secondo quintetto forlivese sono Andrija Josovic, 20enne di scuola Tortona che lo scorso anno si è messo in mostra col Derthona Lab di B Interregionale realizzando quasi 19 punti di media, e Davide Pascolo, probabilmente l'elemento con maggior esperienza di tutto il gruppo. Ex Milano, Trento, Piacenza e Rieti, l'udinese è stato scelto dalla società come chioccia per i tanti giovani del roster 2026-2027, tra cui anche Giacomo Zanetti, ala/centro nato nel 2005, negli ultimi due anni al Treviglio Brianza e fin qui autore di 4.4 punti di media.



Forlì è la miglior squadra per numero di possessi dell'intera Serie A2, a testimonianza di quanto coach Nanni prediliga un gioco rapido nella fase offensiva e alla continua ricerca di tiri nei primi secondi. La transizione spesso porta a tiri da tre punti da contropiede primario o da drag, sia laterale che centrale, ma attenzione anche alle tante iniziative personali e alla pericolosità nel pitturato.

Dal punto di vista difensivo l'Unieuro preferisce una difesa aggressiva sul pick and roll e cerca sempre di essere pressante sulla palla per provare a innescare qualche contropiede. Il controllo del ritmo, dunque, sarà una chiave fondamentale dell'incontro, così come lo sarà evitare le palle perse.