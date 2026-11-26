Basket A2 Dole - CMT Orange Tools: ecco Pesaro ai raggi X

Il derby si gioca al Flaminio venerdì alle ore 20,30. Pesaro ha il sesto miglior attacco di tutta la Serie A2 (79.5 ppg)

È arrivato il momento di un altro sentitissimo derby per la Dole Rimini che, venerdì 27 novembre alle 20:30, sfiderà al Flaminio la CMT Orange Tools Pesaro, con l'obiettivo di dare continuità alle ultime vittorie ottenute contro Cividale e Torino.

Dopo una partenza razzo da cinque vittorie consecutive, la compagine marchigiana ha perso tutte le successive sei partite contro Torino, Avellino, Mestre, Sassari, Vigevano e Montecatini: un rendimento, quello dell'ultimo mese, che è costato la panchina a Giorgio Valli, sostituito proprio nella scorsa settimana dall'ex Pistoia Pete Strobl, e che ha portato l'ormai ex capitano Matteo Tambone ad accasarsi altrove, più precisamente a Pistoia, per via di alcune turbolente dinamiche societarie.

Attenzione, però, a sottovalutare le capacità della CMT Orange Tools, sesto miglior attacco di tutta la Serie A2 (79.5 ppg) e con un roster, costruito per puntare ai piani alti della classifica, in grado di giocarsela pienamente con tutte.

Uno dei principali punti di riferimento della squadra pesarese è il regista Andrea De Nicolao, playmaker dall'invidiabile palmares (uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una FIBA Europe Cup, due Coppa Italia LNP), tra i migliori assistman dell'intero panorama cestistico italiano e giocatore molto intelligente in grado di coinvolgere i propri compagni (6.3 assist a partita) ma anche di realizzare canestri importanti (media di 5.4 punti). Accanto a lui ecco la guardia ex Pistoia, Vigevano e Chiusi Gabriele Stefanini, uno degli italiani con più punti nelle mani dell'intero campionato come testimoniano i 12.8 punti ad allacciata di scarpe fin qui realizzati (49% da due, 33% da tre, 89% dalla lunetta), con tanto di 2.6 rimbalzi e 2.7 assist.

Team molto fisico, nelle ultime uscite la VL si è spesso affidata a quintetti dalla taglia non indifferente, a partire dall'ala "piccola" statunitense Tevin Mack, un "3" di 200 cm per 103 kg molto atletico che può segnare sia da tre punti (42% con più di tre tentativi a partita) che dal pitturato (51%) per un totale di 19.7 punti a incontro. Il "4" e il "5", invece, sono di fatto due pivot: Regimantas Miniotas, lungo tecnico e dalla spiccata intelligenza cestistica che sfiora la doppia-doppia di media (15.6 punti, con il 63% da dentro l'arco e il 56% da fuori, e 9.3 rimbalzi) e Andrea Mabor Dut Biar, colosso di 216 cm ex, tra le altre, di Roseto, Napoli e Brindisi.

Grande attenzione andrà posta anche alla panchina marchigiana e ad alcuni giovani di talento come gli esterni Stefano Trucchetti e Matteo Accorsi: il primo è alla sua sesta stagione tra i senior, la seconda in Serie A2, nonostante i 20 anni sulla carta d'identità e sta mettendo a segno 4.9 punti a partita con il 36% da oltre l'arco; il secondo, invece, è considerato uno dei prospetti più interessanti di tutta la nazione, tanto da aver già esordito (e giocato veri minuti) nella massima categoria con la Virtus Bologna nella passata stagione, mentre al suo debutto in A2 si sta mettendo in mostra con 7.5 punti in meno di 21'.

In attesa del rientro dell'infortunato Mikk Jurkatamm, il reparto delle ali è formato da Cheick Sissoko, giovane con all'occorrenza una buona mano da tre punti, e dal più esperto Niccolò De Vico, ala versatile in grado di giocare più ruoli e che, nella sua infinita carriera, può vantare quattro stagioni in A1 (Reggio Emilia, Cremona, Varese) e ben cinque oltre la doppia cifra di media in A2, tutte con Torino e Biella. Chiude il team il lungo Giovanni Pini, già quattro volte vincitore della Serie A2 e tesserato dalla società marchigiana con uscita unilaterale a favore del club prevista proprio per fine mese.

Col recentissimo cambio di allenatore, l'incognita più grande è legata alle nuove scelte tattiche: in attacco si possono solo ipotizzare quelli che saranno gli schemi dei marchigiani, ma sono tanti i giocatori talentuosi che possono essere pericolosi da pick and roll e crearsi tiri da soluzioni individuali, tanto che la CMT Orange Tools è tutt'ora, come già precisato a inizio Versus, uno dei migliori attacchi della Serie A2. In difesa Pesaro tende a chiudere l'area sfruttando la grossa presenza dei propri lunghi, bloccando così le varie linee di penetrazione.

