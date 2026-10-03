Domus del Chirurgo, Vigili del Fuoco al lavoro per mettere in sicurezza i mosaici

Intervento nel palazzo tardoantico dopo alcune criticità emerse nel sistema di sostegno del condotto di riscaldamento sotto il pavimento musivo

I Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti alla Domus del Chirurgo per un delicato intervento di messa in sicurezza dei preziosi mosaici pavimentali del complesso archeologico.

L’operazione, effettuata martedì 29 settembre con il supporto dei restauratori del Gruppo Mosaicisti di Marco Santi e del personale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, si è resa necessaria dopo alcune criticità individuate nella grande sala riscaldata del palazzo tardoantico.

In particolare, il sistema di sostegno del condotto di riscaldamento collocato sotto il mosaico non garantiva più adeguate condizioni di sicurezza. L’intervento ha permesso di proteggere il pavimento musivo e consentire la prosecuzione dei lavori di restauro, in corso dal 2018 e finalizzati alla conservazione e valorizzazione del sito archeologico.

La Domus del Chirurgo è uno dei più importanti complessi archeologici di Rimini, celebre anche per il ritrovamento dello straordinario strumentario chirurgico appartenuto a un medico vissuto nel III secolo d.C.

La Soprintendente Federica Gonzato ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Soprintendenza e Vigili del Fuoco, ringraziando il Comando di Rimini per il supporto fornito nell’intervento.