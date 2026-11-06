Incidente in serata Donna investita sulle strisce da una Panda in via XXIII Settembre a Rimini

La donna di circa 60 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Infermi. L'impatto intorno alle 20, sotto la pioggia. Sul posto 118 e Polizia locale

Una donna di circa 60 anni è stata investita da una Fiat Panda mentre attraversava sulle strisce pedonali in via XXIII Settembre, a Rimini. Le sue condizioni sarebbero serie: secondo le prime testimonianze, è stata trasportata all'ospedale Infermi in codice rosso. Il quadro clinico resta comunque da confermare da parte dei sanitari.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20, mentre sulla città pioveva e la visibilità era ridotta. Nell'impatto la donna sarebbe stata sbalzata sul cofano della vettura.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Presenti anche gli agenti della Polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.