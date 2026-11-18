Lunedì 23 novembre Dopo l'addio a Report, Sigfrido Ranucci arriva a San Giovanni: presenterà il suo libro

Appuntamento con Luci della Legalità alla Tenuta del Monsignore

Dopo il successo dell'appuntamento inaugurale con Luca Pagliari, che ha emozionato un Teatro della Regina gremito di studenti con lo spettacolo “L’ultimo villaggio”, prosegue la quarta edizione di “Luci della Legalità”, la rassegna culturale ed educativa promossa dall’Associazione Rimbalzi Fuori Campo, con il patrocinio del Comune di Cattolica e la collaborazione delle amministrazioni comunali di Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano.

Lunedì 23 novembre, alle ore 9.45, alla Tenuta del Monsignore di San Giovanni in Marignano, sarà protagonista Sigfrido Ranucci, giornalista ed ex conduttore di Report, uno dei volti più conosciuti del giornalismo d'inchiesta italiano, che incontrerà gli studenti delle scuole secondarie per presentare il suo libro “Navigare senza paura. Il libro per giovani esploratori digitali”. A condurre l'incontro saranno Michela Bertuccioli e Diego Motta.

Un appuntamento dedicato a uno dei temi più attuali e delicati per le nuove generazioni: il rapporto con il mondo digitale e la necessità di imparare a riconoscerne opportunità, rischi e responsabilità. Internet, social network, videogiochi online e intelligenza artificiale fanno ormai parte della quotidianità dei ragazzi. Strumenti che offrono straordinarie possibilità di conoscenza, comunicazione e relazione, ma che possono anche nascondere insidie difficili da riconoscere, soprattutto quando manca la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. Come distinguere una notizia vera da una falsa? Quali rischi si corrono condividendo informazioni personali? Come comportarsi di fronte a situazioni spiacevoli o pericolose online? E quanto possono pesare, nella vita reale, le decisioni prese dietro uno schermo? Sono alcune delle domande al centro dell'incontro con Ranucci, che attraverso il suo libro propone ai più giovani un modo originale e coinvolgente per esplorare la complessità della rete. “Navigare senza paura” è infatti un libro-gioco costruito attorno a quattro storie che prendono avvio da situazioni familiari ai ragazzi: un compito scolastico, una partita online, un episodio nello spogliatoio, una conversazione tra compagni di classe. Vicende apparentemente semplici che, attraverso una serie di scelte e percorsi alternativi, conducono a conseguenze e finali differenti. Il lettore diventa così protagonista della storia, chiamato a decidere come comportarsi, a sperimentare gli effetti delle proprie decisioni e, quando necessario, a tornare indietro per provare una strada diversa. Un approccio che permette di affrontare argomenti complessi senza ricorrere a divieti o lezioni moralistiche, ma stimolando la curiosità, il ragionamento e la capacità di valutare le conseguenze delle proprie azioni.

Come spiega lo stesso Ranucci nella presentazione del volume: "Ho scritto questo libro-gioco per permettere ai ragazzi di esplorare liberamente e con consapevolezza le conseguenze delle loro scelte, in un ambiente protetto e sicuro". Il messaggio è chiaro: non bisogna avere paura della tecnologia, ma imparare a conoscerla e utilizzarla con responsabilità, sviluppando gli strumenti necessari per orientarsi in un mondo nel quale informazioni, relazioni e contenuti digitali influenzano sempre più profondamente la vita quotidiana.

"Un tema che si inserisce pienamente nello spirito di Luci della Legalità, il progetto che da quattro edizioni porta gli studenti a confrontarsi direttamente con protagonisti del giornalismo, della cultura, dello sport e dell'impegno civile, offrendo occasioni di riflessione sui grandi temi della società contemporanea. Educare alla legalità significa anche educare alla cittadinanza digitale: comprendere che il rispetto delle persone, la tutela della propria e altrui dignità, la responsabilità delle parole e delle azioni sono valori fondamentali tanto nella vita reale quanto in quella online. L'incontro rappresenterà inoltre un'occasione preziosa per conoscere da vicino un giornalista che ha dedicato gran parte della propria carriera alla ricerca della verità e alla difesa del diritto all'informazione. Attraverso il suo lavoro a Report, Sigfrido Ranucci ha firmato e raccontato importanti inchieste su criminalità organizzata, ambiente, potere e società, diventando un punto di riferimento del giornalismo investigativo italiano", evidenzia l'associazione Rimbalzi Fuori Campo. La presenza di Ranucci, spiega l'associazione, "assume quindi un significato che va oltre la presentazione di un libro: offrire ai giovani gli strumenti per sviluppare uno spirito critico, riconoscere la disinformazione e comprendere quanto sia importante non fermarsi alle apparenze, verificare le fonti e costruire opinioni fondate sulla conoscenza".

L'appuntamento di lunedì 23 novembre è a ingresso libero e riservato agli studenti delle scuole secondarie degli Istituti Comprensivi aderenti alla rassegna.