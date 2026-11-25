Educazione ambientale Due nuovi alberi a Misano, i bambini protagonisti della Giornata nazionale

Gli alunni della primaria Colombo e della scuola dell’infanzia Il Ciliegio hanno piantato un frassino e un ciliegio

La Giornata nazionale degli alberi diventa un’occasione per coinvolgere i più piccoli e trasmettere loro il valore della tutela ambientale. Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Misano Adriatico, a pochi giorni dalla ricorrenza, ha voluto celebrarla coinvolgendo gli alunni della scuola primaria Colombo e della scuola dell’infanzia Il Ciliegio nella messa a dimora di due nuove piante: un frassino e un ciliegio. All’iniziativa hanno partecipato l’assessore all’Ambiente Nicola Schivardi, il comandante della stazione dei Carabinieri Roberto Santone, la consigliera comunale Genni Piobbici e la consigliera di Geat, Alessandra Binotti. La piantumazione è stata accompagnata da un momento di riflessione sull’importanza degli alberi e sulla necessità di prendersi cura dell’ambiente e del territorio in cui viviamo. “Credo che iniziative come questa abbiano un valore che va oltre il semplice gesto di piantare un albero – sottolinea l’assessore all’Ambiente Nicola Schivardi –. Significa trasmettere ai più piccoli l'importanza della natura, il rispetto per l'ambiente e la consapevolezza che ognuno di noi può fare la propria parte. La politica ambientale del Comune di Misano passa anche da qui: dall'educazione, dalla sensibilizzazione e dal coinvolgimento delle nuove generazioni. Perché il futuro del nostro territorio si costruisce oggi, partendo proprio dai bambini”.