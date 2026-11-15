Basket C Dulca alla terza vittoria di fila: 4 Torri Ferrara ko (74-70)

All’ultima pausa sotto di otto punti (54-629, la squadra di Tassinari piazza un break di 20-8 negli ultimi dieci minuti





Dopo i successi contro Molinella e Scandiano, terza vittoria consecutiva per la formazione gialloblù, che davanti a un Pala SGR molto partecipato conquista altri due punti per 74-70 al termine di una sfida combattuta.

Una partita equilibrata e combattuta per gran parte dei quaranta minuti, disputata davanti a una bella cornice di pubblico al Pala SGR, con i tifosi gialloblù presenti numerosi a sostenere la squadra.



L’avvio vede le due formazioni rispondersi colpo su colpo, senza che nessuna riesca a prendere il controllo dell’incontro. Il primo quarto si chiude sul 23-22 per Santarcangelo, a conferma dell’equilibrio in campo.



Nel secondo periodo Ferrara riesce a mettere la testa avanti, ma la ulcarimane a stretto contatto. All’intervallo lungo il tabellone segna 39-41, con appena due lunghezze a separare le squadre.



È nel terzo quarto che gli ospiti trovano il momento migliore della propria partita, riuscendo ad allungare e a costruire il massimo vantaggio dell’incontro. Santarcangelo fatica a contenere l’allungo ferrarese e arriva all’ultima pausa sotto di otto punti, sul 54-62.



Nell’ultimo periodo arriva però la reazione dei padroni di casa. La Dulca alza il livello del proprio gioco, recupera progressivamente lo svantaggio e ribalta l’inerzia della sfida. Un parziale di 20-8 negli ultimi dieci minuti permette ai gialloblù di completare la rimonta e chiudere sul definitivo 74-70.



A guidare l’attacco santarcangiolese è Mattia Ruggeri, miglior realizzatore dell’incontro con 22 punti. In doppia cifra anche Gabriele Rossi, autore di 11 punti, mentre Jacopo Aglio contribuisce con 9 punti.



Una vittoria importante per la formazione gialloblù, capace di reagire al momento più complicato della partita e di dare continuità ai risultati delle ultime settimane.



TABELLINO

DULCA SANTARCANGELO – 4 TORRI FERRARA 74-70



DULCA SANTARCANGELO: Vandi 1, Tassani 1, Rossi 11, Aglio 9, Ruggeri 22, Forino 0, Rivali 6, Amaroli 0, Pennisi 3, Bracci 8, Alberghini 6, Ricci 7. Allenatore: Davide Tassinari.



4 TORRI FERRARA: Casadio 2, Ghirelli D. 10, Spinosa 6, Petrolati 0, Motta 0, Cattani 0, Beccari 8, Seravalli 14, Frigeri 6, Caselli 17, Pampolini 4, Ghirelli M. 3. Allenatore: Fabio Spretto.

PARZIALI: 23-22, 39-41, 54-62, 74-70.



