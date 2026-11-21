Vittima la ex fidanzata "È così che nascono i femminicidi": minacce e un pugno che le ha rotto il naso. 20enne indagato per stalking

Il giovane sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico

"È così che nascono i femminicidi". Sono le parole che un 20enne di origine rumena avrebbe pronunciato, la sera di Halloween, nei confronti della ex fidanzata di 19 anni, impugnando un coltello. Lui le avrebbe impedito di andare in discoteca con gli amici, ma sarebbe solo uno degli episodi al vaglio della Procura, che ha indagato per atti persecutori il giovane rumeno, fermato dai Carabinieri due sere fa, mentre era tornato alla carica sotto casa della giovane. Il gip Raffaele Deflorio ha avvallato la richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani, disponendo l'applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento. L'indagine è scattata dopo la denuncia della 19enne, che in un'occasione sarebbe stata aggredita con un pugno, la cui conseguenza è stata una frattura del setto nasale. Negli ultimi mesi, secondo quanto riferito in denuncia dalla ragazza, la situazione è peggiorata progressivamente, tra pedinamenti e messaggi con minacce di morte. Mercoledì scorso (18 novembre) la 19enne era finita al pronto soccorso per un attacco di panico, quando lui era comparso al bar in cui lei si trovava con le amiche.