E45, poliziotto travolto e ucciso da un’auto nell’area di servizio

Tragedia a Borello: Antonio Villani, 50 anni, era in servizio per la scorta ai tifosi dell’Avellino diretti allo stadio di Cesena

Un poliziotto della Digos di Avellino, Antonio Villani, 50 anni, è morto ieri pomeriggio dopo essere stato travolto da un’auto nell’area di servizio di Borello, lungo la E45. L’agente era a piedi, in attesa di scortare i pullman dei tifosi dell’Avellino diretti allo stadio Manuzzi per la partita contro il Cesena.

Secondo le prime ricostruzioni, una Citroen C5 è entrata ad alta velocità nell’area, senza frenare, investendo il poliziotto. Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. La Polstrada di Bagno di Romagna è al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, tornato alla normalità in serata. Il Comune di Cesena ha espresso cordoglio per la morte dell’agente e vicinanza alla famiglia e alla Polizia di Stato.

"Stavi facendo il tuo dovere di scorta ai tifosi dell’Avellino come spesso accadeva la domenica" Sindacato autonomo di polizia (Sap) "Ci hai lasciato troppo presto Antonio. Tutto il Sap esprime sinceri sentimenti di cordoglio e si stringe vicino ai colleghi di Avellino e a tutta la famiglia di Antonio".