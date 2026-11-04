Eco Demolizioni a Ecomondo con quattro incontri sul valore di essere Società Benefit

Quarta partecipazione consecutiva alla fiera di Rimini per l'azienda riminese. Dal 3 al 6 novembre un programma di panel dedicati a innovazione, recupero dei materiali, inclusione e benessere

Quattro giornate di incontri per raccontare come un'impresa possa generare valore anche fuori dal proprio perimetro aziendale. È il percorso scelto da Eco Demolizioni per la 29ª edizione di Ecomondo, in programma alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre. Per il quarto anno consecutivo l'azienda riminese partecipa alla manifestazione con un programma dedicato al tema "Growing the Future. Crescere insieme. Il beneficio che torna in circolo".

Diventata Società Benefit nel 2024, Eco Demolizioni ha scelto di dedicare l'edizione 2026 al significato concreto di questa forma d'impresa e al rapporto con persone, territorio e comunità. Dopo aver raccontato negli anni precedenti il recupero e il ruolo dell'azienda nel cambiamento, quest'anno l'attenzione si sposta sul valore condiviso che può nascere dall'attività quotidiana. Il programma prevede quattro panel, uno per ciascuna giornata, ospitati nello stand dell'azienda, al padiglione C3, stand 201. Si è partiti martedì 3 novembre con "Demolire il passato, dare forma al futuro", un confronto sul recupero dei materiali nelle opere pubbliche e sulla rigenerazione delle aree dismesse.

Mercoledì 4 novembre, alle 15, sarà la volta di "Pre-vedere il cambiamento: il cantiere digitale", realizzato insieme agli specialisti di Spektra. Al centro dell'incontro ci saranno i rilievi tridimensionali, le tecnologie digitali e il gemello digitale applicato ai cantieri, strumenti che consentono di pianificare gli interventi e ridurre gli sprechi. Giovedì, sempre alle 15, il panel "Oltre il lavoro, le persone" sarà dedicato all'inclusione e all'autonomia delle persone con disabilità intellettiva. Eco Demolizioni, insieme a Crescere Insieme e alla cooperativa sociale Il Millepiedi, presenterà il progetto LAVOR-IO LAB.

A chiudere il calendario, venerdì 6 novembre alle 10.30, sarà "L'energia che gira intorno", un appuntamento con il maestro Sergio Bozzi e gli studenti delle scuole superiori. L'incontro proporrà un'esperienza di Tai Chi per esplorare il rapporto tra energia, movimento ed equilibrio. I quattro appuntamenti affrontano ambiti diversi, dalla gestione dei materiali all'innovazione tecnologica, fino ai progetti sociali e al benessere. Il filo conduttore è il modello di Società Benefit scelto dall'azienda, che affianca all'attività economica obiettivi di beneficio comune.