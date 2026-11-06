Rimini Fiera Ecomondo chiude la 29esima edizione e guarda al traguardo dei 30 anni

Bilancio positivo per la manifestazione di Italian Exhibition Group: presenze internazionali in crescita del 14%, oltre 1.800 brand espositori e più di 10mila incontri di business

Ventinove anni di sfide vinte, traguardi raggiunti, una dimensione internazionale e un percorso di crescita che l’ha portata a diventare piattaforma di riferimento a livello globale per la green, blue e circular economy.

Ecomondo chiude oggi alla Fiera di Rimini la sua 29ª edizione, con risultati positivi che invitano a rivolgere lo sguardo al futuro, verso il suo trentesimo anniversario che sarà celebrato nel 2027: +1% le presenze nazionali, +14% quelle internazionali, oltre 1.800 brand espositori, di cui il 21% dall’estero, su 171mila mq di superficie espositiva. 651 i giornalisti accreditati, per il 15% esteri.

Da martedì 3 novembre ad oggi, l’evento internazionale di Italian Exhibition Group ha trasformato il quartiere fieristico nel centro nevralgico della transizione ecologica, dove le politiche ambientali si sono tradotte in soluzioni e tecnologie innovative per le industrie e per sistemi economici più resilienti, circolari e competitivi. Nell’Innovation District, 20 Start-up e PMI innovative hanno presentato progetti e soluzioni all’avanguardia per accelerare la transizione ecologica e lo sviluppo dell’economia circolare.

Per la prima volta nella sua storia, la manifestazione ha ospitato un Paese dall’estero: il Messico, una delle economie più promettenti dell'America Latina, che sta ridisegnando il proprio modello di sviluppo attorno ai principi dell'economia circolare. Un rapporto che continuerà a consolidarsi con la prossima edizione di Ecomondo Mexico, in programma dal 20 al 22 aprile 2027 presso Expo Guadalajara.

Anche quest’anno l’Africa si è confermata al centro delle strategie di internazionalizzazione di Ecomondo, con il debutto dell’Africa Investment HUB per incentivare il business e il networking con le associazioni del continente.

In totale, Ecomondo ha favorito l’incontro fra aziende, istituzioni, associazioni, ricercatori e innovatori e il trasferimento tecnologico, di conoscenze e competenze attraverso oltre 10.000 business matching.

Novità dell’edizione 2026, la visita di una delegazione di 11 Start-up brasiliane attive nel settore dell’agrifood.