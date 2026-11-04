Ecomondo, gli studenti trasformano gli scarti in oltre 50 opere d'arte

Al Textile District la mostra "Paesaggi interiori", promossa da Confartigianato Rimini con le scuole del territorio. Venerdì 6 novembre la presentazione ufficiale con gli studenti e i rappresentanti delle istituzioni

Tessuti, legno e materiali edili destinati allo scarto diventano opere d'arte per raccontare desideri, inquietudini e aspettative delle nuove generazioni. A Ecomondo arriva "Paesaggi interiori. Reinterpretare gli scarti per raccontare il mondo", la mostra promossa da Confartigianato Imprese Rimini che raccoglie oltre 50 lavori realizzati dagli studenti delle scuole del territorio. L'esposizione è visitabile fino al 6 novembre allo stand 130 del padiglione D2, nell'area Textile District.

Il progetto coinvolge le classi 5T, 4S e 4T del Liceo scientifico e artistico Serpieri di Rimini e gli alunni delle classi 2C e 3H della scuola secondaria di primo grado R. Levi Montalcini di Bellaria Igea Marina. Guidati dai docenti di discipline grafiche e pittoriche Fausto Giorgi e Giacomo Bartolucci, i ragazzi hanno lavorato con tecniche miste, recuperando materiali e trasformandoli in creazioni artistiche.

Dietro le opere c'è anche una riflessione sul futuro, osservato attraverso gli occhi degli studenti. Il recupero della materia diventa il punto di partenza per esprimere esperienze personali, speranze e domande legate alla crescita. Al percorso hanno contribuito Confartigianato e diverse imprese artigiane del territorio, mettendo a disposizione materiali, competenze ed esperienze. Tra i collaboratori figurano Piero Moretti, Pellicceria Amadei, Albero Maestro, Tommaso Morosetti Fotografia, Geim, MP di Rosanna Pellegrini & C, Studio Totipotente e Laboratorio Orafo Filippi.

La mostra rientra nel progetto "Generazione Artigiana", promosso da Confartigianato per avvicinare il mondo della scuola a quello delle imprese e delle professioni artigiane. L'iniziativa fa parte anche del programma Ecomondo Off ed è realizzata in collaborazione con Rimini Blue Lab del Comune di Rimini, nell'ambito di un progetto cofinanziato dai fondi europei FSE+ 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna.

La presentazione ufficiale è in programma venerdì 6 novembre, dalle 11.30 alle 13, nell'area workshop del Textile District, al padiglione D2. Dopo i saluti di Andrea Moretti, vicepresidente di Confartigianato Imprese Rimini, e dell'assessora comunale alla Transizione ecologica Anna Montini, saranno gli studenti, insieme ai docenti, a illustrare il lavoro realizzato. Parteciperanno anche gli alunni della scuola Montalcini, accompagnati dalle insegnanti Chiara Franchini e Paola Buda. Alle 12 è previsto un percorso guidato tra le opere, seguito dagli interventi di Marco Mongelli, dirigente scolastico del Liceo Serpieri, Alessandro Giovanardi, responsabile dell'Unità operativa Musei e culture extraeuropee del Comune di Rimini, e Daniele Gizzi, responsabile Ambiente ed Economia circolare di Confartigianato Imprese e presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali.