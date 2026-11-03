Il taglio del nastro Ecomondo sbarca a Rimini per la 29esima volta: "L’economia circolare fa industria"

Oltre 1800 espositori e 30 padiglioni. Pichetto Fratin: "Qui la transizione prende forma". Urso: "L’Italia è leader nella circolarità".

Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in fiera e il ministro delle Imprese Adolfo Urso in videomessaggio. È partita così questa mattina, alla Fiera di Rimini, la 29esima edizione di Ecomondo, la manifestazione targata da Ieg dedicata all'economia verde, blu e circolare. Fino a venerdì, il quartiere fieristico ospiterà imprese, istituzioni, ricercatori e operatori internazionali, con un messaggio che ha attraversato gli interventi inaugurali: la sostenibilità è ormai una questione industriale, oltre che ambientale. “La green economy diventa sempre più strategica per la crescita e la competitività del sistema industriale nazionale”, ha detto il presidente di Ieg Maurizio Ermeti, sottolineando il ruolo raggiunto dalla manifestazione sui mercati internazionali. “Ecomondo è diventata, da Rimini al mondo, la piattaforma industriale di riferimento per le imprese, le istituzioni e la ricerca”, ha aggiunto.

Al centro dell'intervento di Pichetto Fratin il rapporto tra tutela dell'ambiente e sviluppo produttivo. “La sostenibilità non è soltanto tutela dell'ambiente, ma anche innovazione e opportunità di crescita per il nostro sistema produttivo e manifatturiero”, ha dichiarato il ministro. La transizione, secondo Pichetto Fratin, deve accompagnare un'evoluzione dei modelli di produzione e consumo, puntando su un utilizzo più efficiente delle risorse, sulla riduzione degli sprechi e sulla capacità di creare valore diminuendo l'impatto sugli ecosistemi. “Ecomondo è il luogo in cui questa visione prende forma”, ha concluso.

Un ragionamento che si lega alla questione della competitività internazionale. Nel videomessaggio, Adolfo Urso ha richiamato la necessità di ridurre la dipendenza italiana dall'estero per l'approvvigionamento delle materie prime. “La sostenibilità non è più soltanto una questione ambientale, ma industriale e geopolitica”, ha affermato il ministro delle Imprese, indicando nell'economia circolare uno strumento di politica industriale. Particolare attenzione alle materie prime critiche, fondamentali per le filiere produttive e tecnologiche. “L'Italia può contare su una solida leadership nell'economia circolare”, ha sottolineato Urso, indicando nella capacità di recuperare e riutilizzare le risorse una leva per rafforzare l'autonomia strategica europea.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, Fabrizio Lobasso del Ministero degli Affari Esteri e Maurizio Forte di Ice Agenzia. La giornata di apertura ha segnato anche l'avvio della quindicesima edizione degli Stati Generali della Green Economy, con la presentazione della Relazione sullo Stato della Green Economy 2026.

I numeri raccontano la dimensione raggiunta dalla manifestazione: 30 padiglioni, 170mila metri quadrati di superficie e oltre 1800 brand espositori, con una crescita del 19% delle presenze estere. Sono più di mille gli hosted buyer coinvolti con il supporto di Ministero degli Esteri e ICE, provenienti da diverse aree del mondo. Presenti anche 14 collettive internazionali, con oltre cento aziende. Il Messico è il primo Paese ospite nella storia di Ecomondo, mentre una nuova area sarà dedicata al business e agli incontri con le associazioni africane.