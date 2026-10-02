Eden Matt nell'Adi Design Index 2026: la finitura diventa progetto

Selezionata tra le eccellenze del design italiano, Eden Matt, la finitura all’acqua di Colsam, porta la superficie pitturata dentro la cultura del progetto

Eden Matt, la finitura all’acqua per interni di Colsam, brand di Colorificio Sammarinese, è stata selezionata per ADI Design Index 2026 nella categoria Design dei materiali e dei sistemi tecnologici ed è esposta all’ADI Design Museum di Milano nell’ambito della mostra dedicata alla selezione. Un riconoscimento che porta nel mondo del design un modo diverso di considerare la superficie pitturata e il ruolo che può assumere nel progetto degli interni. Tradizionalmente la finitura viene scelta nelle fasi conclusive, quando spazi, materiali e gran parte delle decisioni progettuali sono già definiti. Eden Matt nasce da una prospettiva diversa: colore e superficie, attraverso la loro componente materica e il modo in cui reagiscono alla luce, possono concorrere fin dall’inizio alla percezione dello spazio, al dialogo tra i materiali e all’identità complessiva dell’ambiente. La selezione nella categoria Design dei materiali e dei sistemi tecnologici riconosce proprio questa dimensione progettuale. Eden Matt diventa uno strumento per l’architettura e l’interior design, nel quale prestazione tecnica, linguaggio del colore, versatilità applicativa e attenzione all’impatto ambientale fanno parte di un unico sistema. Eden Matt riunisce in un unico prodotto caratteristiche che nel mondo delle pitture per interni sono tradizionalmente associate a famiglie differenti. Con Classe V1 di permeabilità al vapore e Classe 1 di resistenza alla spazzolatura a umido, combina elevata traspirabilità e massima classe di lavabilità in una sola finitura all’acqua. Una sintesi che semplifica le scelte progettuali e amplia le possibilità di utilizzo negli ambienti interni. La sua ultra opacità a 2 gloss a 85° riduce la riflessione della luce e restituisce al colore profondità e uniformità visiva. La possibilità di applicarla su intonaco, cartongesso, legno, metallo e plastiche consente inoltre di utilizzare una stessa finitura su superfici e materiali differenti, costruendo continuità cromatica e materica tra pareti, elementi architettonici, arredi e componenti impiantistici. Alla dimensione prestazionale si affianca il profilo ambientale del prodotto, supportato da certificazioni e conformità internazionali quali Indoor Air Comfort Gold, Classe A+ secondo la French VOC Regulation, CAM, Blue Angel ed ELF. La confezione è inoltre realizzata in plastica seconda vita. Le caratteristiche ambientali e di qualità dell’aria indoor possono contribuire al raggiungimento dei requisiti previsti dai principali protocolli di sostenibilità degli edifici.





"Per molto tempo noi architetti abbiamo considerato la finitura come una delle ultime scelte del progetto. Eden Matt invita a rovesciare questa prospettiva: colore e superficie possono contribuire a orientare il progetto fin dall’inizio.

Nella complessità di un progetto di interni, e ancora di più in una ristrutturazione, raccordare superfici, materiali ed elementi diversi in un linguaggio coerente è una vera questione progettuale. Eden Matt nasce per dare una risposta a questa esigenza", commenta Benedetta Masi, CEO di Colorificio Sammarinese. Eden Matt è il risultato di un percorso sviluppato all’interno di Colorificio Sammarinese attraverso l’integrazione di competenze tecniche, conoscenza del mercato, cultura del colore e comunicazione. Un progetto corale nel quale l’innovazione non coincide con una singola prestazione, ma con la capacità di trasformare esigenze diverse in una soluzione semplice da utilizzare e rilevante per chi progetta gli spazi. Con la selezione nell’ADI Design Index 2026, Eden Matt entra nel percorso che conduce al prossimo Compasso d’Oro ADI, rafforzando una visione che Colsam porta avanti da tempo: la finitura non conclude il progetto. Può contribuire al suo inizio.

