Con lei anche Gnassi Elly Schlein a Rimini per Ecomondo, "Manovra governo? Completamente sbagliata"

La segretaria del Pd annuncia "tavolo progressista online per definire il programma di coalizione"

Mattinata riminese per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che, poco dopo le 12 di oggi (6 novembre), ha fatto visita alla 29esima edizione di Ecomondo.

Accolta in Fiera dai vertici di Ieg capitanati dal presidente Maurizio Ermeti e dai rappresentanti territoriale del Pd (l’onorevole Andrea Gnassi, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, l’assessora regionale Roberta Frisoni, le consigliere regionale Alice Parma ed Emma Petitti e la segretaria provinciale Giulia Corazzi), Schlein si è confrontata sui temi dell’innovazione, dell’energia, delle rinnovabili, dell’Europa e ha fatto un lungo giro fra gli stand per conoscere le principali realtà espositive della green and circular economy e dialogare con i rappresentanti delle varie aziende.

A margine degli incontri a Ecomondo, Schlein ha poi rilasciato dichiarazioni politiche definendo la manovra finanziaria del governo Meloni "completamente sbagliata" e annunciando inoltre l'apertura a breve di "un tavolo progressista online per la definizione del programma di coalizione".



