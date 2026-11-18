Festa sul Titano Entra nella fiaba: torna il Natale delle Meraviglie di San Marino con l'Ice Park e il Villaggio degli Elfi

Tanti eventi per celebrare le festività natalizie: il programma

La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere la 24ª edizione del Natale delle Meraviglie, l’appuntamento che ogni anno trasforma il Centro Storico, Patrimonio dell’Umanità Unesco, in uno scenario suggestivo dove vivere tutta la magia delle festività. Dal 28 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, la più antica Repubblica del mondo invita visitatori e famiglie a immergersi in un’atmosfera da fiaba, tra spettacolari luminarie, mercatini natalizi, attrazioni, spettacoli, laboratori creativi e proposte enogastronomiche.

Il tema scelto per questa edizione, "Entra nella fiaba", respira la magia, accompagnerà i visitatori in un viaggio speciale, fatto di scenari incantati, atmosfere della tradizione e tante occasioni per vivere il Natale in modo autentico. Un invito a lasciarsi sorprendere, riscoprire il piacere delle piccole meraviglie e condividere momenti speciali in una cornice unica, dove la bellezza del patrimonio storico e architettonico sammarinese incontra la magia delle feste.

Si accendono le luminarie: il primo appuntamento è giovedì 26 novembre

La magia del Natale inizierà già giovedì 26 novembre, quando Piazza della Libertà ospiterà, a partire dalle ore 17.30, l’accensione ufficiale delle luminarie. Alla presenza delle Istituzioni, si illuminerà la Grande Slitta Luminosa, dando simbolicamente il via alle festività. A seguire, il pubblico potrà assistere all’esibizione musicale del quartetto vocale tutto al femminile Le Citrosodine. Durante tutta la manifestazione, il Centro Storico sarà avvolto da un suggestivo percorso di installazioni luminose e luminarie. In Piazzale Domus Plebis farà bella mostra di sé il Grande Albero Luminoso, mentre nei pressi di Campo Bruno Reffi, nella pista di pattinaggio, un simpatico orso bianco regalerà un tocco di allegria e incanto all’atmosfera natalizia. Le installazioni valorizzeranno alcuni degli scorci più iconici della città, creando un dialogo suggestivo tra il patrimonio storico e la magia del Natale.

Il Villaggio degli Elfi: un mondo incantato per i più piccoli

A Campo Bruno Reffi prenderà vita il Villaggio degli Elfi, un luogo speciale interamente dedicato ai bambini, dove vivere la meraviglia del Natale tra laboratori creativi, giochi, dolci sorprese e incontri indimenticabili. I piccoli ospiti potranno entrare nella Pasticceria di Babbo Natale e cimentarsi nella decorazione di biscotti, da gustare sul posto o portare a casa. Nell’Ufficio Postale delle Letterine potranno scrivere e decorare il proprio messaggio a Babbo Natale, mentre nella Fabbrica degli Elfi realizzeranno decorazioni natalizie. Non mancheranno l’Elfo Truccarello, con i suoi trucchi colorati e fantasiosi, l’Elfo Golosone, pronto a distribuire caramelle ai bambini in possesso del diploma di «Bimbi buoni», la Casa delle Coccole, per fotografie ricordo e momenti speciali. All’interno del Villaggio sarà inoltre presente un goloso punto ristoro, dove grandi e piccini potranno concedersi una dolce pausa durante la visita. I laboratori prevedono ingressi ogni 30 minuti, previa prenotazione presso l’Info Point situato vicino all’ingresso del Villaggio. Fino al 25 dicembre sarà presente Babbo Natale in persona, pronto ad accogliere i bambini, ascoltare i loro desideri e ricevere le letterine. Dal 26 dicembre, dopo aver portato a termine il suo intenso lavoro natalizio, Babbo Natale si concederà un meritato riposo nel suo lettone. Non mancheranno grandi sorprese a cura della Befana.

Ice Park: il divertimento sul ghiaccio in Cava dei Balestrieri

In Cava dei Balestrieri tornerà l’Ice Park, con una suggestiva pista di pattinaggio sul ghiaccio, circondata dalle luminarie natalizie. Un’attrazione pensata per tutte le età, ideale per trascorrere momenti di divertimento in compagnia di amici e familiari, anche per chi desidera cimentarsi per la prima volta sui pattini. Attività a pagamento.

I Mercatini di Natale tra artigianato, tradizione e sapori

I tradizionali Mercatini di Natale torneranno ad animare Via Eugippo e Via Donna Felicissima con le caratteristiche casette in legno. Artigianato, prodotti tipici, articoli da regalo, specialità gastronomiche e dolciumi offriranno ai visitatori tante idee per i propri regali e l’occasione di lasciarsi conquistare dai profumi e dai sapori delle feste. In Via Donna Felicissima sarà presente anche San Marino RTV, che seguirà l’evento con aggiornamenti in diretta radio, interviste ai protagonisti, collegamenti dal Centro Storico e una selezione di brani musicali d’atmosfera.

Spettacoli e animazioni: 24 giornate di festa

Per 24 giornate un ricco programma di spettacoli e intrattenimento accompagnerà grandi e piccini in un’atmosfera di festa e meraviglia. Giocolieri, artisti delle bolle di sapone, trampolieri, spettacoli itineranti, street band, concerti, light e led show, animazioni natalizie e suggestive performance di teatro di strada animeranno le vie e le piazze del Centro Storico, trasformando ogni visita in un’esperienza da ricordare.

Mercatini Solidali

Non mancheranno anche iniziative dedicate alla solidarietà e alla valorizzazione della creatività. Presso la Galleria Cassa di Risparmio, la SUMS Femminile esporrà i suoi bellissimi angeli realizzati a mano all’uncinetto, acquistabili presso la Casa del Castello di Città. Nella galleria della Segreteria di Stato per il Turismo troverà invece spazio il Mercatino Solidale, a sostegno di progetti speciali, a cura della Fondazione Centro Anch’io e del Laboratorio Liluna.

La Cartolina Natalizia: colleziona i timbri e ricevi un regalo

Il Natale delle Meraviglie propone ai visitatori il Meraviglie on Tour, la Cartolina Natalizia pensata per accompagnare grandi e piccini alla scoperta delle principali attrazioni della manifestazione ed ottenere un charm di Babbo Natale realizzato da Brand Gioielli e un gift di San Marino Outlet. Saranno 4 le location protagoniste del Meraviglie on Tour: il Villaggio degli Elfi, l’Ice Park, l’Ufficio Informazioni Turistiche e il San Marino Outlet a Serravalle. In ognuna di queste location potrà essere ritirata la Cartolina dove apporre i 4 timbri, uno in ogni location. Con 3 timbri del Villaggio degli Elfi, Ice Park e l’Ufficio Informazioni Turistiche è possibile ritirare presso quest’ultimo il charm di Brand Gioielli. Con tutti 4 i timbri si potrà ottenere un gadget presso l’Ufficio Informazioni Turistiche oppure partecipare all’estrazione presso la reception del San Marino Outlet con in palio tre shopping card del valore di € 100 e tanti gadget. Sulla cartolina si potrà inoltre apporre l’annullo postale speciale dedicato al Natale delle Meraviglie, presso lo sportello della Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino S.p.A.

Alla scoperta del Centro Storico con le visite guidate

Il Natale delle Meraviglie sarà anche un’occasione per conoscere più da vicino la storia e le bellezze della Repubblica. Ogni domenica sarà possibile partecipare a visite guidate del Centro Storico, accompagnati da una guida turistica alla scoperta del patrimonio storico, delle tradizioni e delle curiosità della più antica Repubblica del mondo.Attività a pagamento.

Il Treno Bianco Azzurro: un viaggio nella memoria del territorio

Tra le esperienze da vivere durante il periodo natalizio ci sarà anche il Treno Bianco Azzurro, protagonista di alcune giornate della manifestazione. I visitatori avranno l’opportunità di salire a bordo della storica elettromotrice e vivere un suggestivo viaggio nel tempo, riscoprendo il fascino e la storia di un mezzo che appartiene alla memoria e all’identità del territorio sammarinese.

Grande festa di Capodanno

Naturalmente non poteva mancare la festa di capodanno per salutare il vecchio anno e celebrare l’arrivo del 2027 in piazza Sant’Agata. Un coinvolgente viaggio musicale accompagnerà il pubblico dagli intramontabili successi degli anni '70 fino alle hit più amate di oggi creando un'atmosfera festosa e travolgente nel cuore del Centro Storico di San Marino.

Gli eventi collaterali: musica, cultura e tradizione

Il programma del Natale delle Meraviglie sarà arricchito da numerosi appuntamenti musicali e culturali, che accompagneranno il periodo delle festività con concerti e spettacoli.

Il calendario degli eventi prevede:

5 dicembre, ore 21.00 – Teatro TitanoConcerto a Lume di Candela «Il Natale in un Alfabeto di note», a cura del quartetto Rimini Classica

12 e 13 dicembre, ore 21.15 – Teatro Titano«Back to England», a cura della Corale San Marino

26 dicembre, ore 16.30 – Basilica del SantoTradizionale Concerto di Santo Stefano, a cura dell’Associazione Musicale Camerata del Titano

26 dicembre, ore 17.00-19.00 e 21.00-24.00 – Stazioni della Funivia«Snowborg», a cura dell’Associazione Rinascita Culturale

26 dicembre, ore 21.00, e 27 dicembre, ore 18.00 – Teatro Titano«Great&Good Friends», appuntamento gospel a cura dell’Associazione Fratellanza San Marino-America

1° gennaio, ore 17.00 - Teatro TitanoTradizionale Concerto di Capodanno, a cura della Banda Militare e dell’Associazione Parkinson San Marino

Un’offerta culturale che completa il programma della manifestazione e invita a vivere San Marino anche attraverso la musica, le tradizioni e i suoi luoghi di cultura.

Come raggiungere il Natale delle Meraviglie

Per agevolare gli spostamenti dei visitatori sarà attivo il Christmas Express, il servizio navetta che collegherà il Centro Storico con i diversi parcheggi. Il servizio sarà disponibile nelle giornate previste della manifestazione, dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Anche la Funivia rappresenterà una comoda soluzione per raggiungere il Centro Storico da Borgo Maggiore e sarà attiva dalle 7.45 alle 19.30, il 25 dicembre e 1° gennaio dalle 13.30 alle 19.30.