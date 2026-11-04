Equitazione, la 12enne Maria Zavatta alle finali nazionali di Verona Fieracavalli

La giovane di Santarcangelo sarà in gara dal 5 all'8 novembre per il Best Rider Italiano. Ha conquistato il pass per le finali con il nono posto al Progetto Sport di San Giovanni in Marignano.

A dodici anni si prepara a confrontarsi con alcuni dei migliori giovani talenti dell'equitazione italiana. Maria Zavatta, amazzone di Santarcangelo, sarà tra i protagonisti del Best Rider di Verona Fieracavalli, in programma da giovedì 5 a domenica 8 novembre. In palio ci sono i titoli nazionali e il riconoscimento di Best Rider Italiano.

Per Maria, classe 2014 e con cinque anni di esperienza alle spalle, la qualificazione arriva al termine di una stagione ricca di risultati. La giovane atleta, che si allena alla scuderia L'Ecurie di Frederic Benoist a Valsamoggia, ha conquistato il pass per la finale nazionale grazie al nono posto ottenuto alle finalissime del Progetto Sport, disputate dal 2 al 4 ottobre al Riviera Horses di San Giovanni in Marignano. In quell'occasione Maria era in sella a Doudou Meraniere, il pony che l'ha accompagnata anche nei precedenti successi. Il piazzamento è arrivato in una competizione che riuniva alcuni dei migliori binomi italiani della disciplina.

La qualificazione a Verona corona un 2026 particolarmente positivo. A giugno Maria aveva conquistato l'Open d'Italia nella categoria Promesse Pony, mentre a settembre aveva ottenuto il successo al Best Rider regionale Pony Livello Base. Ora l'attende il confronto nazionale nella cornice di Fieracavalli, uno degli appuntamenti più importanti del panorama equestre. Quattro giorni di gare per chiudere la stagione e misurarsi con il gotha dell'equitazione italiana.