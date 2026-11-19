Calcio RSM Esame di maturità per la Folgore, c’è La Fiorita nell'anticipo

Tre Fiori - Juvenes Dogana è l'altro anticipo del venerdì. Virtus, Tre Penne e Cosmso affrontano San Giovanni, Pennarossa e Faetano

Esauriti gli impegni della Nazionale di San Marino nell’anno solare, le competizioni sammarinesi sono pronte ad entrare nell’ultimo mese di sfide del 2026 che potrebbero imprimere una sterzata decisa nella corsa ai due titoli stagionali. Nel tardo pomeriggio del prossimo 20 dicembre, quattordici delle trenta giornate di Campionato Sammarinese saranno andate in archivio e la Folgore – attuale capolista solitaria – si augura di confermarsi davanti a tutti anche a ridosso delle vacanze natalizie.

In mezzo, ben sei turni di campionato ed i Quarti di Finale di Coppa Titano per un mese di full immersion con otto gare in programma per le altrettante squadre ancora in corsa su entrambi i fronti. Per l’attuale battistrada è in arrivo La Fiorita – in quello che rappresenta il big match della nona giornata di Campionato Sammarinese. Si giocherà domani sera a Montecchio, a partire dalle 21:15. Se il collettivo affidato a Ricci intende confermarsi, per i Gialloblù di Montegiardino lo scontro diretto assomiglia molto all’ultimo appello per riprendere la scia di chi sta loro davanti. Oggi sono sei i punti di ritardo dalla vetta: dovessero lievitare a nove sarebbe forse compromesso il progetto Scudetto di Andy Selva – chiamato a sostituire Ceci qualche settimana fa. In contemporanea, ma ad Acquaviva, sarà di scena anche il Tre Fiori. I campioni uscenti hanno perso cinque punti rispetto alla Folgore nelle ultime, altrettante uscite. In tal senso, Prandelli e compagni si augurano di poter accorciare sul vertice: condizione indispensabile per riuscirci sarà battere la Juvenes Dogana, tornata al successo prima della sosta in seguito ad un periodo particolarmente negativo dal punto di vista dei risultati.

Le restanti sei partite saranno equamente distribuite nei pomeriggi di sabato e domenica. Tra queste, anche Cosmos e Virtus – parimenti coinvolte da ambiziosi progetti stagionali. Per quelli di Paolo Rossi, prossimi a sfidare il fanalino di coda Faetano, vale il discorso fatto per La Fiorita: i sei punti di ritardo dalla Folgore impongono al club di Serravalle – trascinato dalla coppia di goleador Cremonini-Guidotti – di mettere le mani sull’intera posta, sabato a Montecchio (ore 15:00).

Lo stesso dicasi per la Virtus, che paga tre lunghezze di distanza da chi comanda la graduatoria: il nuovo corso tecnico affidato a Muratori non ha ancora conosciuto sconfitta e sabato, contro il San Giovanni, i Neroverdi non intendono incappare in passi falsi. Di contro, il collettivo di Borgo Maggiore è reduce da tre risultati positivi in serie dopo aver ceduto solo di misura al Tre Fiori. Sarà un impegno, insomma, da prendere con le pinze per la Virtus – di scena al “Federico Crescentini”.

Completa il programma di sabato Domagnano-Fiorentino – in calendario allo stadio di Acquaviva. I Lupi sono tornati a festeggiare i tre punti nella più recente uscita, dopo tre K.O. con avversarie di livello pari o superiore. Nel mezzo, unico inciampo imprevisto, il pareggio con il Murata che ha contribuito a far scivolare i Giallorossi a -12 dal vertice – occupando comunque la settima piazza, l’ultima utile all’accesso diretto ai playoff che metteranno sul piatto la qualificazione alla prossima UEFA Conference League. Discorsi ampiamente prematuri, quando appena un quarto di torneo è storia, ma che assume interesse in vista dello scontro diretto con il Fiorentino – di un solo punto alle spalle dei prossimi avversari.

A quota nove, in classifica, troviamo anche la Libertas. I Granata hanno riscoperto il piacere della solidità in campo, condizione che nelle ultime stagioni era stata smarrita; anche nelle sconfitte recenti sono in effetti arrivati buoni riscontri per Fabbri. I suoi hanno ceduto le armi a squadre dal tasso tecnico decisamente superiore come La Fiorita e Folgore – mettendole comunque in difficoltà e costringendole a sudarsi successi di misura.

Domenica, con la San Marino Academy, un test di tenuta mentale e atletica: i favori del pronostico pendono verso Borgo Maggiore, che dovrà dimostrare di sapersi imporre in incontri nei quali è chiamato a farlo. Per i Biancazzurrini di Cancelli c’è voglia di riscatto dopo gli amari pareggi con Pennarossa e San Giovanni, che avrebbero potuto tradursi in due vittorie con un pizzico in più di attenzione – nella prima circostanza – e fortuna i nell’ultima uscita. La Libertas risulterà essere per l’Under 22 un ostacolo probante, ma ampiamente alla portata del club a quasi integrale rappresentanza sammarinese.

Interessato dal posticipo anche il Tre Penne: quella che dopo otto giornate è la prima alternativa alla Folgore, incrocerà i tacchetti con il Pennarossa – navigante in acque decisamente più agitate. I Biancorossi di Chiesanuova hanno vinto un solo incontro finora ed il motivo è legato a filo doppio con un rendimento difensivo tutt’altro che soddisfacente. Gli uomini di Costantini hanno concesso in media più di tre gol a partita fin qui, pur vantando una produzione offensiva in linea con chi è in piena corsa per i playoff. Insomma, la quadratura del cerchio per il Pennarossa passerà dall’oliare i meccanismi collettivi e di reparto quando il pallone sarà tra i piedi degli avversari. Educatissimi, peraltro, quelli dei calciatori a disposizione di Bonini.

Il Tre Penne è imbattuto, come La Fiorita e Folgore, e – con due soli punti di ritardo da quest’ultima – intende sfruttare un possibile assist dei Gialloblù per tornare a guidare la classifica, in coabitazione o ancor meglio in solitaria.

Ultima, ma non ultima, Murata-Cailungo si disputerà a Montecchio e sarà proposta in diretta streaming integrale con commento in italiano anche sulla piattaforma FIFA+ che, da questa stagione, è rintracciabile nel bouquet DAZN con fruizione gratuita per tutti. Ad oggi, entrambe si ritroverebbero fuori da logiche di post-season. La distanza rispetto alla quota playoff è comunque minima – il che rende a dir poco interessante la partita tra le formazioni di Benedetti e Tarini. Chi la spunterà nello scontro diretto potrà beneficiare, con ogni probabilità, degli impegni ad alto tasso di difficoltà di chi le precede. Un pareggio farebbe più gioco al Cailungo in senso assoluto, benché avrebbe l’amaro retrogusto dell’occasione mancata per entrambe.