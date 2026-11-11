Falcons Torre Pedrera, le ragazze sono campionesse d'Italia

Le Under 13 conquistano lo scudetto di softball. Ricevute in Comune dal sindaco Sadegholvaad e dall'assessore Lari.

Otto bambine, quattro anni fa, si allenavano su un campo senza avere un allenatore. Oggi sono campionesse d'Italia. È la storia delle Falcons Torre Pedrera, protagoniste della conquista dello scudetto Under 13 di softball, che hanno ricevuto il saluto del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e dell'assessore allo Sport Michele Lari. In Comune sono state accolte le giocatrici e lo staff tecnico della squadra, vincitrice del titolo a fine settembre a Modena.

Il successo è arrivato al termine della Final Four, alla quale le Falcons si erano qualificate due settimane prima a Rovigo. In semifinale le riminesi hanno superato il Milano 1946 per 5-2, conquistando poi il titolo nella finale contro un'altra formazione romagnola, il Forlì.

Per la società si tratta del decimo scudetto giovanile della propria storia. È però il primo conquistato da una squadra femminile, dopo nove titoli maschili, il primo dei quali nel 1997. Dietro il risultato c'è una storia cominciata quasi per caso. Quattro anni fa Simona, attraverso il gruppo ormai inattivo del vecchio Rimini Softball, lanciò un appello: aveva otto bambine che si allenavano e cercava qualcuno disposto a darle una mano. «E quando Simona scrive così, il no non è un'opzione», ricorda la manager Federica Morri. Da quel messaggio è ripartita l'attività giovanile del softball riminese. Quello appena concluso era soltanto il terzo campionato disputato dalla squadra.

Un percorso costruito attorno alle ragazze e sostenuto dall'impegno delle famiglie, chiamate anche ad affrontare le trasferte per disputare la regular season, che porta le squadre fino a Parma. A Modena, inoltre, la scelta dello staff è stata quella di dare spazio a tutte le tredici giocatrici, compresa la più piccola, nata nel 2017. «È la nostra politica, ognuna ha espresso il massimo di sé stessa», spiega Morri. In panchina, insieme alla manager, hanno lavorato Arianna Morri, Brunella Parma ed Erika Salvi, con il supporto di Tamara Capriotti. La società ha raccontato sui propri canali social lo spirito con cui le ragazze hanno affrontato la fase finale: la qualificazione a Modena era già un traguardo, così come la vittoria in semifinale. «Per noi, tutto quello che sarebbe venuto dopo era un "in più"». Poi è arrivato lo scudetto.