Famiglia di Santarcangelo in difficoltà sui monti d’Abruzzo. Interviene l'elisoccorso

Padre, madre e due figli minorenni soccorsi nella Valle Peligna: i bambini erano disidratati e non riuscivano più a camminare

Una passeggiata in montagna si è trasformata in un intervento di soccorso per una famiglia di Santarcangelo in vacanza in Abruzzo. Padre, madre e i due figli minorenni si trovavano lungo alcuni sentieri della Valle Peligna, nel territorio di Raiano, quando la situazione ha iniziato a complicarsi. A mettere in difficoltà soprattutto i due bambini sono state le condizioni del percorso e la disidratazione. Con il passare del tempo non erano più in grado di proseguire a piedi, rendendo necessario chiedere l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono entrati in azione i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno valutato la situazione e attivato l’elisoccorso, coinvolgendo anche il 118. L’elicottero ha raggiunto la zona in cui si trovava la famiglia e i sanitari hanno effettuato i primi controlli. I quattro sono stati quindi reidratati e stabilizzati. Una volta superata la fase più delicata, i soccorritori hanno organizzato il recupero dell’intero nucleo familiare, effettuando più viaggi fino a riportare tutti in una zona sicura. Per la famiglia santarcangiolese la disavventura si è così conclusa senza conseguenze più gravi, dopo le difficoltà incontrate lungo i sentieri della Valle Peligna.