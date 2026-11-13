Paura lungo la linea Bologna-Rimini Fiamma vicino ai binari, treni fermi: era un bidone acceso

Il capotreno dà l’allarme alla zona delle Celle e la circolazione si blocca tra Santarcangelo e Rimini per circa mezz’ora. Nessun incendio: il fuoco era stato acceso da un senzatetto per scaldarsi

Una fiammata vista dal finestrino ha fatto scattare ieri pomeriggio l’allarme nella zona delle Celle, lungo la linea Bologna-Rimini. A notarla è stato un capotreno, che ha avvisato subito le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rimini e, per precauzione, i convogli sono stati fermati tra Santarcangelo e Rimini, con ritardi di almeno mezz’ora.

Le verifiche hanno chiarito l’origine delle fiamme: non un rogo, ma un bidone acceso da un senzatetto che vive in un canneto vicino e che cercava di ripararsi dal freddo. Scongiurato ogni pericolo per la ferrovia, l’allarme è rientrato e i treni sono ripartiti.