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Fiera di San Martino, la protesta sui parcheggi selvaggi

Un segnala denuncia auto in sosta irregolare: "Marciapiedi occupati, pedoni costretti a camminare in strada"

A cura di Redazione Redazione
09 novembre 2026 09:26
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Fiera di San Martino, la protesta sui parcheggi selvaggi -
Santarcangelo di Romagna
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Un lettore di altarimini.it segnala disagi legati ai parcheggi selvaggi durante la Fiera di San Martino. In un messaggio inviato al 347 8809485 , denuncia auto che occupano completamente gli spazi di sosta e rendono difficoltosa anche l'uscita dal parcheggio condominiale nella via dove abita. "Quegli stessi veicoli – scrive – costringono persone con carrozzine o passeggini a scendere sulla strada, trovando ostacoli sui marciapiedi".

Per le vostre segnalazioni whatsapp 347 8809485

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