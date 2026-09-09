Foodish a Riccione, il ristorante Alta Marea convince Joe Bastianich e vince la sfida tv

Joe Bastianich ed Elenoire Casalegno hanno giudicato quattro locali. Il grembiule va all’Alta Marea, prima con 18 punti. In gara anche Patty da Diego, Mariscos e La Siesta

Il grembiule passa di mano in mano, i piatti arrivano dalla cucina e ogni assaggio può cambiare il destino della gara. A Riccione la sfida di Foodish si è giocata attorno a una delle specialità più legate alla Riviera: la grigliata di pesce, tra tradizione innovazione, crostacei e pescato a chilometro zero. A spuntarla è stata l’Alta Marea, che con 18 punti ha conquistato la puntata andata in onda martedì sera su TV8. La registrazione era stata effettuata a fine maggio e aveva portato davanti alle telecamere quattro ristoranti riccionesi: insieme all’Alta Marea, La Siesta, Mariscos e Patty da Diego.

A giudicare le quattro proposte c’erano Joe Bastianich ed Elenoire Casalegno. Stesso piatto di partenza, interpretazioni diverse e una gara costruita attorno agli assaggi. Per ciascun locale c’era da convincere i due giudici con la propria versione della grigliata, giocando sul rapporto tra materia prima, cottura e identità della proposta. La formula del programma, infatti, non si esaurisce nella semplice assegnazione dei voti. Ogni concorrente deve conquistare e difendere il grembiule, affrontando di volta in volta il ristoratore successivo. Chi vince lo mantiene, chi perde lo consegna al rivale.

A Riccione, alla fine, il grembiule è rimasto all’Alta Marea. La sua grigliata ha convinto Bastianich e Casalegno e ha permesso al ristorante di arrivare in fondo alla competizione, conquistando il titolo di proposta più Foodish. della città. In palio, oltre alla vittoria televisiva, c’è anche un riconoscimento concreto per il locale che riesce a imporsi: un contributo economico, una copertura assicurativa pensata per l’attività, la targa e l’adesivo del programma da esporre nel ristorante.