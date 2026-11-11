Forum di quartiere a Rimini, Ariminensis chiede il conto al Comune sulle opere realizzate

L'associazione presieduta da Andrea Turci ha esaminato l'attività dei dodici organismi deliberativi. Ma ora chiede di conoscere costi e risultati concreti

Dodici Forum deliberativi, oltre mille iscritti e numerose proposte approvate. Ma quanti interventi sono stati effettivamente realizzati nei quartieri di Rimini? È la domanda che Ariminensis, associazione presieduta da Andrea Turci, rivolge all'Amministrazione comunale dopo aver esaminato la documentazione pubblica relativa al funzionamento degli organismi di partecipazione.

L'analisi parte dai numeri. I dodici quartieri interessati dai Forum contavano complessivamente 150.935 abitanti al 30 giugno 2024. Il 20 gennaio 2026 il Comune ha annunciato il superamento dei mille iscritti. Un dato che, secondo l'associazione, deve però essere accompagnato da informazioni sulle presenze effettive alle assemblee, sui votanti e sulla continuità della partecipazione.

Sotto osservazione anche le risorse impiegate. L'8 settembre 2026 il Comune ha annunciato l'individuazione di nove dipendenti incaricati di affiancare i Forum, con un monte ore programmato superiore alle 300 ore per il restante periodo dell'anno. Ariminensis chiede di conoscere il costo complessivo del personale, le eventuali prestazioni straordinarie e gli importi destinati a incarichi esterni, facilitazione e organizzazione.

Ma il nodo principale riguarda le opere. La documentazione comunale contiene diverse proposte approvate, dalla sicurezza stradale alla riqualificazione degli spazi pubblici, dai parcheggi alle piste ciclabili. Tra i casi citati dall'associazione c'è il Forum 11 Marecchiese, che ha raccolto richieste provenienti da Padulli, Corpolò, Vergiano e Santa Cristina. Per alcune istanze sono arrivati riscontri dagli uffici, ma una risposta amministrativa non equivale necessariamente alla realizzazione dell'intervento.

"Quante di queste delibere hanno prodotto un intervento finanziato, eseguito e concluso?", domanda Ariminensis, che invita a distinguere tra proposte presentate, delibere approvate, richieste accolte e opere effettivamente completate.

L'associazione solleva anche il tema della rappresentatività e dell'accessibilità. I Forum sono organismi ai quali si aderisce volontariamente e non Consigli di quartiere eletti dai residenti. Restano inoltre da chiarire la partecipazione delle diverse fasce d'età e le misure previste per consentire agli anziani e alle persone con disabilità di prendere parte alle assemblee, spesso organizzate in orario serale e in presenza.

La richiesta al Comune è quella di pubblicare un rendiconto complessivo dei dodici Forum, con iscritti, presenze, votanti, proposte presentate e relativo stato di attuazione, oltre a un bilancio economico delle attività dal 2024 al 2026.

La posizione dell'associazione è netta: "Non chiediamo altre dichiarazioni di principio. Chiediamo numeri, documenti, costi e interventi conclusi".

Ariminensis torna infine sul futuro del sistema di partecipazione, auspicando che in vista delle elezioni amministrative del 2027 venga inserito nei programmi il superamento dei Forum e il ritorno ai Quartieri con presidenti e consiglieri eletti direttamente dai cittadini.

La domanda che accompagna l'intera analisi resta quella iniziale: "Dopo tutte queste assemblee, queste delibere e le risorse impiegate, che cosa è realmente migliorato nei quartieri di Rimini grazie ai Forum?"