La vicenda Foto sotto la doccia e ricatti alla ex: 56enne a giudizio per stalking e revenge porn

L'incubo durato due anni dopo la fine della relazione: l'uomo aveva immortalato la donna di nascosto per costringerla a tornare insieme

Un amore finito male, trasformatosi in un incubo lungo due anni fatto di appostamenti, persecuzioni e, infine, del ricatto più subdolo: la diffusione di immagini intime. È la brutta storia che arriva sul tavolo del Tribunale di Rimini, dove il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per un uomo di 56 anni, originario della Sicilia, accusato di stalking e revenge porn.

La vicenda, ricostruita nei dettagli dagli investigatori, affonda le radici nel 2024, anno in cui era iniziata la relazione sentimentale tra i due. Una storia che, secondo quanto denunciato dalla vittima, si è presto deteriorata, spingendo la donna a troncare il rapporto e a lasciare Palermo per trasferirsi a Rimini, nella speranza di voltare pagina e trovare protezione lontano dall'ex.

Un tentativo di fuga che però non è bastato a fermare l'uomo. Stando alle accuse, il 56enne avrebbe iniziato a perseguitarla con condotte vessatorie durate almeno due anni. La situazione è ulteriormente degenerata la scorsa primavera quando, approfittando di momenti di intimità, l'uomo sarebbe riuscito a scattare o immortalare tramite screenshot – all'insaputa della ex – alcune immagini esplicite che la ritraevano sotto la doccia o in atteggiamenti riservati.

Quei fotogrammi sono diventati l'arma del ricatto: l'uomo avrebbe iniziato a minacciarla apertamente, promettendo di girare gli scatti compromettenti alla figlia e alla sorella della donna se lei non avesse ceduto, accettando di riallacciare la relazione.

Pressata dalle minacce e logorata dal terrore che quelle immagini potessero finire sui telefoni dei familiari, la vittima ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell'ordine e denunciare tutto, facendo scattare le indagini che hanno portato l'inchiesta a una svolta.

L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 9 febbraio davanti alla giudice per le udienze preliminari, Raffaella Ceccarelli, che dovrà decidere sull'eventuale rinvio a giudizio dell'indagato.