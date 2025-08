Francis Ford Coppola ricoverato a Roma: il regista è sotto osservazione al Policlinico di Tor Vergata

Il maestro del cinema, 86 anni, sarebbe stato colpito da fibrillazione atriale. Massimo riserbo sulle sue condizioni

Francis Ford Coppola, leggendario regista statunitense di origini italiane, è attualmente ricoverato nel reparto di cardiologia del Policlinico di Tor Vergata, a Roma. Il premio Oscar, 86 anni, sarebbe stato trasportato in ospedale nella mattinata di ieri a seguito di un episodio di fibrillazione atriale, una condizione che può comportare un aumento del rischio cardiovascolare, soprattutto in età avanzata.

Al momento, dall’ospedale universitario filtra il massimo riserbo. Nessuna informazione ufficiale è stata diffusa circa le condizioni cliniche del cineasta né sull'eventuale programma di interventi o trattamenti in corso.

Coppola si trova da alcune settimane in Italia, dove era atteso per alcuni eventi legati al mondo del cinema e per seguire da vicino alcune fasi del suo nuovo progetto cinematografico. La notizia del ricovero ha immediatamente suscitato apprensione tra fan e colleghi in tutto il mondo, che ora attendono aggiornamenti rassicuranti sullo stato di salute dell’autore de Il Padrino e Apocalypse Now.

In attesa di un bollettino ufficiale, amici e familiari del regista hanno chiesto rispetto della privacy e discrezione.